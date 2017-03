Wégimont, de kinderopvang van het Reich

Wanneer de Duitsers kort na de bezetting van België het kasteel van Wégimont verkennen, vallen ze snel voor de charme van deze plek. Het indrukwekkende bouwwerk, waarvan de oudste delen teruggaan tot de 15de eeuw, straalt dan ook klasse uit. De weg er naartoe loopt via een lange, groene dreef, over een brug die de oude slotgracht overspant, onder een indrukwekkend portaal met majestueuze, bolvormige klokkentoren door, tot op de binnenplaats. Tussen al dat groen vallen de mooie, strakke gevels in Maasrenaissance meteen op. Vlakbij de vijver duikt een neoclassicistisch pavilioentje met zuilenrondgang tussen de bomen op.

