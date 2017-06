We don't wear clothes, we wear culture, een overzicht van 3000 jaar mode

Het internationale project toont mode als een uiting van cultuur, kunst en vakmanschap. Samen met haar partners maakte Google Arts & Culture gebruik van Virtual Reality, Street View en ultrahoge resolutie afbeeldingen om de collecties te bewaren, toegankelijk te maken voor iedereen en de meest prestigieuze stukken van onder het stof te halen.

MoMu: een unieke blik op de geschiedenis van mode

Door middel van zes online te ontdekken tentoonstellingen toont het gerenommeerde ModeMuseum (MoMu) de modegeschiedenis en benadrukt daarbij de centrale positie van Antwerpen in de internationale scene. Van 17de eeuwse kant tot de opkomst van de Antwerpse Zes, MoMu's curatoren delen hun expertise en zetten daarbij de deuren van het museum open voor internetgebruikers met een virtueel bezoek aan de Game Changers tentoonstelling.

Verder tonen twee specifieke exposities de bezoekers van het platform de eerste stappen van de Antwerpse Zes in de late jaren 80, evenals het universum en de esthetiek van elke designer. Maar liefhebbers van detail genieten misschien ook van het kanten meesterwerk dat MoMu tentoonstelt: een coverlet dat dateert uit de 18de eeuw. Centimeter per centimeter gecapteerd in ultra hoge resolutie, onthult de stof een groot aantal details, van cornucopias tot vlinders, terwijl het een fascinerende getuigenis van de Belgische kant-geschiedenis vertelt.

Kaat Debo, directeur en hoofd-curator MoMu - ModeMuseum Provincie Antwerpen: 'MoMu is verheugd met modecollecties bij te kunnen dragen aan het Google Arts & Culture-platform. Op een fascinerende manier kunnen we onze tentoonstellingen van historische en hedendaagse mode en klederdracht delen met een online publiek, en zij die misschien niet meteen naar Antwerpen kunnen reizen. Het is de bedoeling dat het museum in 2020 wordt uitgebreid met een permanente collectie-opstelling. Deze online inhoud biedt alvast een voorproefje van wat er in de nieuwe ruimte te zien kan zijn. Op dit platform willen we een aantal primeurs delen, zoals een virtuele tentoonstelling over de "Opkomst van de Antwerpse Zes". Voor die tentoonstelling hebben we uniek archiefmateriaal gebruikt, waaronder uitnodigingen voor de eerste shows, foto's uit lookbooks en mode-illustraties uit hun jaren aan de Academie. Aangezien Google kunst combineert met technologie, konden we ook een gigapixelfoto maken van een kanten sprei uit circa 1750. Dankzij de ongelooflijk hoge kwaliteit van de foto kan je tot in de kleinste details inzoomen op de compositie en alle belangrijke vruchtbaarheidssymbolen, zoals palmbomen, vlinders, bloemen en fruit, van dichtbij bekijken.'

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen: een inspirerende blik op mode in de toekomst

Via adembenemende foto's van creaties en schetsen van studenten en modeshow, geeft de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen bezoekers toegang tot de verborgen wereld van mode en neemt hen mee naar het hart van het creatieve proces. Vroege ontwerpen van een leren laars, de laatste aanpassingen die worden aangebracht vlak voor het opgaan van de catwalk, evenals de opwindende sfeer backstage van de SHOW2016: deze inspirerende ervaring zal ongetwijfeld aanslaan bij een modeminnend publiek.

Zes online exposities nemen je mee in de voetstappen van de studenten, waaronder de Masters van de Academie 2016. Zo ontdekken bezoekers van het platform onder meer het afstudeerproces van Charlotte De Geyter Pittoors, die in het voorjaar van 2016 de MoMu Award werd toegekend en tijdens de zomer in het museum werd tentoongesteld.

Koen De Smet, Projectverantwoordelijke Koninklijke Academie en Koninklijk Conservatorium Antwerpen: 'In onze School of Arts worden studenten gestimuleerd hun persoonlijkheid te ontwikkelen en samen te werken met andere disciplines. Elk van de vijf Master-verhalen op dit platform onthult dan ook een ander proces. Aan de hand van intiem beeldmateriaal kom je te weten hoe deze jonge artiesten naar de wereld kijken, naar hun vak en hoe die twee zich ten opzichte van elkaar verhouden. Met Behind the scenes of Antwerp's SHOW2016 volg je dan weer een unieke rondleiding achter de coulissen en op de catwalk van de jaarlijkse modeshow. De nieuwe verhaalvorm die dit platform biedt, immersive storytelling, past als gegoten. Je krijgt het gevoel dat je mee in het verhaal zit. Binnen de AP Hogeschool, waar de Antwerpse Academie en Conservatorium resideren, starten we in september 2017 een onderzoek om deze manier van vertellen verder te ontwikkelen. Je kunt op dit platform nog meer verhalen van ons verwachten.

Een wereldwijd project: van Alexander McQueen tot straatstijl in Japan

'We wear culture' biedt toegang tot meer dan 400 online verhalen wereldwijd over iconische stukken, stijlperiodes, trendsetters en gamechangers, zoals Alexander McQueen en Marilyn Monroe. Vier unieke Virtual Reality ervaringen nemen bezoekers mee naar de geschiedenis die schuilt achter iconische modestukken van de Chanel Black Dress tot het Vivienne Westwood Corset. '

We wear culture, een project waar iedere modeliefhebber uren mee zoet is!