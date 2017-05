Wat dekt een goede fietsverzekering?

Diefstal. De meeste verzekeraars bieden twee formules aan: de fietsdiefstalverzekering en de omniumverzekering, die ook de schade aan je fiets vergoedt en soms een pechbijstand inhoudt. Bij diefstal betaalt de verzekeringsmaatschappij enkel terug als je kan bewijzen dat je fiets veilig gestald en op slot was. Ook de schade die berokkend werd bij een poging tot diefstal wordt door de diefstalverzekering gedekt.

Schade. De schade die je als fietser eventueel aan anderen berokkent, zit vervat in je familiale verzekering. De fietsomnium vergoedt de schade aan je eigen fiets wanneer jij in fout bent of wanneer er geen andere weggebruikers betrokken zijn bij het ongeval.

Elektrische fiets. Elektrische fietsen die tot 25 km/u. rijden, worden beschouwd als gewone fietsen en dus als zwakke weggebruikers als ze bij een ongeval betrokken zijn. De snelle elektrische fietsen of speed pedelecs (tot 45 km/u) worden door de wet beschouwd als gemotoriseerde voertuigen. Voor e-bikes en speed pedelecs die zonder trapondersteuning autonoom kunnen rijden, is de autoverzekering BA verplicht.

Vergelijken moet! Er zijn intussen veel spelers op de markt van de fietsverzekeringen. De premie wordt meestal bepaald aan de hand van de nieuwprijs van je fiets. Afhankelijk van de verzekeraar wordt een franchise aangerekend a rato een percentage van de nieuwwaarde. Of er gebeurt een maandelijkse afschrijving van 1% of meer zodat je, bijvoorbeeld, bij een schadegeval na 15 maanden nog 85% van de nieuwwaarde terugbetaald krijgt.

Het is nuttig om al die bedragen te vergelijken. Daarnaast moet de verzekering ook aansluiten bij de manier waarop jij je fiets gebruikt. Gebruik je hem enkel voor woonwerkverkeer, dan moet je geen omnium afsluiten omdat je al verzekerd bent via de arbeidsongevallenverzekering. Ga je vaak op fietsvakantie, dan is een omniumverzekering met pechbijstand in heel Europa handig.