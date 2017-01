Voordelig reizen? Boek dan op een zondag in januari!

Tip 1: Plan en boek je droomreis dit jaar

De prijzen van vliegtickets zijn in de loop van vorig jaar gedaald. Voor een enkele reis in economy werd een gemiddelde daling van vier procent gezien. Retourtickets voor economy-vluchten kenden een gemiddelde daling van vijf procent. Deze prijsdalingen zetten zich voort in 2017 en daarmee is dit jaar een prima periode om je droomreis te realiseren.

Tip 2: Boek in januari

Wanneer reizigers vertrekken vanaf een Europese luchthaven, dan is januari de beste maand om vliegtickets te boeken, behalve wanneer er naar de Verenigde Staten (VS) wordt gevlogen. Reis je naar de VS, dan is september de beste maand om je reis te boeken. Daarnaast raden ARC en Expedia aan om meer dan 21 dagen van tevoren je reis te boeken om de beste deals voor vluchten en hotels te vinden. Voor reizen binnen Europa wordt meer dan 85 dagen aangeraden, van Europa naar de VS 180 dagen en van Europa naar Azië 171 dagen.

Tip 3: Kies een zondag voor het kopen van tickets

Het trendrapport laat verder zien dat het weekend - en dan specifiek de zondag - voor Belgen en andere Europeanen het beste moment van de week is om een voordelige reis te boeken.

Vrijdag blijkt wereldwijd de slechtste dag om een reis te boeken. Een verklaring hiervoor is te vinden bij zakenreizigers, die vooral tijdens de werkdagen van de week hun vluchten boeken.

Bij vluchten naar de VS kunnen besparingen tot circa vijftig procent oplopen door op zondag te boeken in vergelijking met de laatste dag van de werkweek. Reizigers die vanaf een Europese luchthaven binnen Europa op vakantie gaan, kunnen circa dertig procent besparen door op zondag te boeken.

Tip 4: Verbreed je horizon en kies een andere bestemming

Er vertrekken steeds meer vliegtuigen met meer stoelen naar meer bestemmingen. Bestemmingen die vroeger (te) duur klonken, worden nu goedkoper door een toename van vliegverkeer en opties voor reizigers. Het José Martí International Airport in Cuba is bijvoorbeeld zo'n rising star, waarbij er de grootste procentuele capaciteitsverandering over de periode 2015-2016 (53 procent) te zien is. Ook de luchthaven in Da Nang, de grootste stad van Vietnam, zag in dezelfde periode een capaciteitsgroei van 51 procent. Een andere opvallende bevinding is dat Mexico City en Dubai in populariteit zijn toegenomen en naar verwachting in 2017 blijven groeien in populariteit. Tot slot zagen ook India en China afgelopen jaar een enorme groei in vliegverkeer.

Uit Expedia's reisdata blijkt dat de volgende vijf bestemmingen in 2017 aan populariteit winnen:

Tokyo, Japan - Tokyo - Neonverlichting, high-tech innovaties en bombastische wolkenkrabbers, hiermee lijkt het alsof je in deze wereldstad in een science fiction-achtige videoclip terecht komt. Praag, Tsjechië - Met middeleeuwse kathedralen, gebouwen uit de Renaissance en barokke paleizen, wordt deze stad ook wel 'de stad van de romantiek' of 'de gouden stad' genoemd. Warschau, Polen - Polen kent mooie steden, een prachtige natuur en witte stranden. Daarnaast heeft hoofdstad Warschau een ongekende geschiedenis en staat de stad bol van de prachtige oude gebouwen en bezienswaardigheden. Lissabon, Portugal - Op zoek naar een weekend vol ontspanning, cultuur, lekker eten en prachtige muziek? Het kleurrijke Lissabon mag dan zeker niet op je bucketlist ontbreken. Gran Canaria, Spanje - Gran Canaria, een van de Canarische Eilanden, kent een vulkanische oorsprong en heeft daarmee een prachtig landschap met bergen en uitgestrekte zandvlaktes. Op dit eiland vind je rust, kun je heerlijk ontspannen, maar kun je er tevens actieve uitjes ondernemen.

Tip 5: Bespaar meer door een vlucht en hotel tegelijkertijd te boeken

Reizigers zijn vaak geneigd om eerst een vlucht te boeken en zich daarna pas te oriënteren op een hotel. Het blijkt echter voordelig te zijn om een combinatie van vlucht en hotel te boeken. Een analyse van Expedia's data laat zien dat reizigers gemiddeld 130 euro* op hun reis kunnen besparen door een combinatie van vlucht en hotel te boeken.

* Gemiddelde besparing van 1 januari 2016 t/m 3 november 2016 op Expedia.be, in vergelijking met het apart boeken van vlucht en hotel.