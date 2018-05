VLM Airlines vliegt vanaf 1 oktober ook vanop luchthaven Oostende

VLM Airlines is gebaseerd op de luchthaven van Antwerpen, van waaruit het momenteel een vijftal bestemmingen aanbiedt. Begin juni komen er daar nog drie bij: Aberdeen, Rostock en Keulen.

En vanaf 1 oktober wordt er vanuit Antwerpen ook elke dag gevlogen op Manchester, op weekdagen zelfs twee keer per dag.

Datzelfde Manchester wordt ook de eerste verbinding van VLM Airlines vanop de luchthaven Oostende-Brugge, met een dagelijkse verbinding vanaf 1 oktober. Vanaf dan heeft TUI niet langer het monopolie op passagiersvluchten vanop de West-Vlaamse luchthaven.

Er wordt met Manchester niet alleen gemikt op zakenreizigers, maar bijvoorbeeld ook op voetbalsupporters die wedstrijden van Manchester United (met Romelu Lukaku) of Manchester City (Kevin De Bruyne, Vincent Kompany) willen bijwonen.

De luchthaven van Oostende-Brugge, die net als die in Antwerpen wordt uitgebaat door de Franse groep Egis, droomt al lang van een verbinding met Groot-Brittannië. Jaarlijks reizen meer dan een half miljoen Britten naar Vlaanderen. Zowat 60 procent van hen kiest voor een verblijf in West-Vlaanderen.

"Al diverse jaren steunen we de inspanningen om nieuwe verbindingen te realiseren met Britse luchthavens", aldus Franky De Block, voorzitter van Westtoer, in een persbericht. "We zijn tevreden met het nieuwe initiatief en hopen op nog meer lijnen vanuit diverse bestemmingen in Groot-Brittannië."

Volgens Oostends burgemeester Johan Vande Lanotte betekent de lijn een belangrijke nieuwe stap voor de luchthaven, de stad en de regio. "Met Manchester als internationale bestemming wordt een nieuwe doelgroep bereikt, namelijk stedenreizigers en zakenreizigers, daar waar de meeste andere vluchten zich vooral uitgaand richten op strandvakanties", stelt hij. "Deze nieuwe route zal een belangrijke rol spelen in het aantrekken van Britse reizigers naar Oostende en regio, en biedt uiteraard ook mogelijkheden voor de lokale bewoners."

VLM Airlines heeft een vloot van zes Fokker 50-toestellen, met plaats voor vijftig passagiers.