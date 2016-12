Vliegen met een vleugje glamour

"De jaren '50 en '60 waren de glorieperiode van de luchtvaart. Vliegen was toen voor de happy few, want het kostte in verhouding zeer veel geld. Zakenmensen en kolonialen waren zowat de enigen die toen door het luchtruim zoefden. Tot 1952 - toen de economyclass werd ingevoerd - bestond zelfs maar één klasse. Nu heeft vliegen een beetje van haar glamour verloren", vindt Kristien Van Damme die research verrichtte voor de expo Vliegen in Stijl die momenteel in het Atomium loopt.

