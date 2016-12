Vlekkeloze feesten

Starwax, de vintage schoonmaakspecialist, die zowat al oma's schoonmaakgeheimen kent, bundelde voor de gelegenheid een reeks tips voor een kraaknet eindejaar. Want zeg nu zelf, niet alles was vroeger beter, maar de huizen blonken van de kelder tot de nok. Enkele basisproducten en slimme recepten, meer had je daar niet voor nodig.

Blinkend zilverwerk

Meng 1 volume Blanc de Meudon met 1/2 volume water. Breng het mengsel met behulp van een sponsje aan op uw zilverwerk. Laat enkele minuten inwerken. Kuis het bestek vervolgens af met een schone doek.

Een stralend servies

Vervang uw gebruikelijke afwasmiddel door witte azijn. Veeg droog met een schone theedoek.

Streeploze glazen en karaffen

Dompel uw karaffen, glazen en ander glaswerk gedurende 15 minuten in zeer heet water met citroenzuur. Spoel af en droog ze onmiddellijk af met een droge theedoek.

Wit tafellinnen

Verdun 2 eetlepels natriumpercarbonaat in een teil warm water. Dompel het tafelkleed en de servetten hierin onder. Laat 30 minuten weken. Stop de was vervolgens in de wasmachine.

Let op: dit is alleen geschikt voor witte was zonder gekleurde motieven.

Geen geurtjes in de koelkast

Een kaasplank is heerlijk, maar laat in de koelkast soms wel nare geurtjes achter. Om dat te voorkomen, giet je een beetje zuiveringszout in een bakje en zet je dat in de koelkast.

Weg met aangekoekt vet

Een pan even uit het oog verloren in de drukte waardoor die flink is aangebrand? Strooi een flinke hoeveelheid zuiveringszout over de bodem van de pan. Voeg een beetje warm water bij. Laat 15 minuten weken. Zet de pan nog even op het vuur en breng het water bijna aan de kook. Het vet komt zo los.

Een vlek in uw feestkledij

Maak de vlek vochtig en doe er een beetje ossegalzeep op. Laat 15 minuten intrekken en was uw kledingstuk net als anders in de machine. (LB)

Starwaxproducten zijn te koop in drogisterijen en bij Brico en Brico Plan-it