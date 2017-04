Vlaamse provinciedomeinen laten publiek deze week proeven van 80-tal activiteiten

Redelijk wat activiteiten in het licht van Pasen met onder meer een paaseierenraap, een paasspeurtocht en lammetjes knuffelen, maar ook avonturiers kunnen deze week hun hartje ophalen met onder andere een hoogtouwenparcours, een initiatie in kajakpolo en blotevoetenpaden. Het volledige aanbod staat gebundeld op www.weekvandeprovinciedomeinen.be

De provinciedomeinen in Vlaanderen verwelkomen jaarlijks meer dan 10 miljoen bezoekers. Die kunnen er terecht voor een breed aanbod dat varieert van wandelen in een rustige groene omgeving tot avontuurlijke activiteiten in openlucht. De domeinen moeten een sterk merk én het visitekaartje van de provincies zijn. Met dit nieuw initiatief en in het licht van het aankomend verlies van de persoonsgebonden beleidsdomeinen willen de provincies dat extra in de verf zetten.