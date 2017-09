Vintage- en juwelenparcours door Brussel

Wat is er nieuw dit jaar?

Een vintage-tocht!

Die leidt je langs 23 ontdekkenswaardige winkeltjes. Het grootste vintage-evenement is de Design Market in Tour & Taxis. Hier kan je je hart ophalen op zoek naar meubelstukken ontworpen in de 20ste eeuw. Meer dan 100 exposanten uit heel Europa prijzen hun waar aan. Keramiek krijgt dit jaar bijzondere aandacht, onder de vorm van een verkoopstentoonstelling met werk van Piet Stockmans en Pierre Culot. Sinds enkele jaren kan je er ook kleren op de kop tikken.

Juwelenparcours.

Het parcours Arts&Crafts loopt deze keer langs de ateliers van hedendaagse juwelenontwerpers. De juweliers vormen een belangrijke economische sector in Brussel en daar wil Design September de schijnwerpers op richten. Meer dan 20 werkplaatsen en boetieks openen hun deuren om de mooiste creaties voor te stellen. Juwelen maakten de afgelopen 50 jaar trouwens een enorme evolutie door. Ze vormen niet meer louter een symbool van status en luxe, maar een hedendaags kunstvoorwerp. Edele metalen zijn nog aanwezig, maar minder zichtbaar. Andere materialen worden sterk bewerkt of veredeld. De meest exclusieve stukken zie je in hotel Be Manos.

Openbare installatie.

Tot nog toe speelde Design September zich af achter de muren van galerieën, winkelruimtes of musea. Voor het eerst komt er ook een installatie in de stad. In het grote waterbassin op de Vismarkt zullen bewoners kunnen aanschuiven aan een grote ronde tafel. De installatie is opgebouwd uit zuiverende kamperfoelieplanten en olivijnsteen die de lucht filteren. Ze werd ontworpen door Ruud Belmans en kreeg de toepasselijke naam 'Breathe'.

Verder lopen er in de stad enkele designtentoonstellingen:

Eregast is de Italiaanse designer Michael Anastassiades. Hij stelt zijn kandelaars tentoon in Atelier Jespers, het Horta Museum -dat voor het eerst meewerkt- pakt uit met meubels van Spaans designer Nacho Carbonell en Bozar toont werk van de Brusselse ontwerper Ado Chale. In het Brussels Design Museum ten slotte, krijg je een overzicht van de Belgische designgeschiedenis.

Design September. 7/9-30/9. Volledige programma en info: www.designseptember.be