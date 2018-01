Vind je favoriete wintersportoord

Budget

Als je echt budgetvriendelijk wil wintersporten, moet je naar Slovenië. Daar zijn zowel de huur van skipassen en -materiaal als het verblijf een stuk goedkoper dan in de buurlanden. Met één skipas kan je bovendien in alle skigebieden terecht en de afstanden zijn er niet zo groot. Je vindt hier geen megaskigebieden, maar kleine familiale stations. Origineel is het skiresort Kanin, op zo'n 2.000 m hoogte. Hier geniet je van een adembenemend uitzicht op de Alpen én op de Adriatische zee! Kanin is het hoogste skiresort van Slovenië. Een ander populair station in Slovenië is Vogel, erg geschikt voor families met kinderen. En dan zijn er nog Rogla, dat je kan combineren met wellness in de thermale bronnen, en Cerkno op 40 km van Ljubljana, van waaruit je makkelijk een bezoek kan brengen aan de hoofdstad.

