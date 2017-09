Vier mee met Train World

Wat kan je dit weekend verwachten? Blikvanger is de nieuwste Eurostar -de e320- die uitzonderlijk komend weekend in Trainworld te bezoeken is. Hij rijdt sinds april dit jaar tussen Brussel en Londen en werd speciaal uit dienst genomen om hem open te stellen voor het publiek tijdens het verjaardagsfeest. "Een bezoek loont de moeite want hij is nog moderner en comfortabeler dan zijn voorgangers ", zegt museumdirecteur Piet Jonckers.

Naar aanleiding van de verjaardag geeft BPost dit najaar ook postzegels uit met het thema Train World. Ze zijn getekend door Francois Schuiten, die ook instond voor de scenografie van het museum. Tijdens het verjaardagsweekend kan je ze kopen. Wil je echt origineel zijn, dan kan je ook een postzegel maken met je eigen foto. Verder mag je een schattentocht, knutseltrein, stoomtreintje, dj en resto met feestmenu verwachten in de tuin van het museum. Maar de echte blikvanger blijft natuurlijk Trainworld zelf, aldus Jonckers.

180 jaar spoorgeschiedenis

Train World opende de deuren op 25 september 2015. De Belgische spoorwegen verzamelden in hun meer dan 180 jarig bestaan - de eerste trein reed op 5 mei 1835- een van de rijkste spoorwegcollecties ter wereld. Uit dat enorme patrimonium werden 22 treinen en 1.500 objecten geselecteerd om tentoon te stellen. Op enkele uitzonderingen na zijn alle locomotieven en wagons origineel. Tot de pronkstukken behoren een houten trein die ooit gebruikt werd in de film Wij Heren van Zichem, twee koninklijke rijtuigen, en de Trans Europe Express, de voorloper van de TGV die zijn eerste rit maakte in 1957. Erg leuk is hal 3, waar het leven op het perron rond 1900 wordt geëvoceerd, of het huisje van baanmeester Telemans. Het gaat echt om het huis waar de man tot 1962 met zijn familie woonde, de tentoonstellingshal werd er gewoon over gebouwd. Leuk is dat je in vele wagons en locomotieven mag klimmen, loopbruggen je een ander perspectief bieden en begeleidend beeld en geluid je naar een ander universum voeren.

Tip: neem de trein. Halte: Schaarbeek.

Train World, Prinses Elisabethplein 5, Schaarbeek. Verjaardagsweekend: 16-17/9, 10-17u.

Bezoek: Di-zo, 10-17u. €10.

Info: www.trainworld.be