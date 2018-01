Verscholen pracht in Maaseik

Ingeduffeld in dikke jassen profiteren enkele dapperen van het lauw winterzonnetje om op een terras op de Grote Markt te nippen aan een glaasje. Ze kijken uit op het standbeeld van de gebroeders Van Eyck, dat tussen een krans van bladerloze bomen de lage zonnestran opvangt. De twee Vlaamse primitieven - zeer waarschijnlijk van hier afkomstig - lijken het over koetjes en kalfjes te hebben, terwijl in de verte een onzichtbare winkelluidspreker ondefinieerbare muziek uitspuwt.

...