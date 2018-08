Verrassend lekker en helemaal home made: ice tea en thee cocktails

Wie op zoek is naar een smaakvol en origineel alternatief voor alcohol en genoeg heeft van water en frisdrank zit bij thee absoluut aan het juiste adres. "Het is de ideale basis om een waaier aan ijsthees en cocktails mee te bereiden. Ice tea komt oorspronkelijk uit de VS, waar het begin 20ste eeuw ontstond als een sweet tea. In het zuiden van de VS was thee echt vaste prik in de keuken. In die jaren circuleerde onder de dames zelfs de zegswijze 'trouw nooit met een man vooraleer je weet hoe zijn moeder zijn thee bereidt' ", doet Jessica Van Humbeeck de roots van ice tea uit de doeken. Het succes van de ijsgekoelde theedrank kreeg doorheen de jaren echter ook een keerzijde. "Er werden steeds meer suiker, smaakstoffen, bewaarmiddelen en andere onnatuurlijke ingrediënten toegevoegd. Daardoor zijn we vandaag wat vervreemd geraakt van de ware mogelijkheden van een zelfgemaakte ice tea. Zo'n home made versie is nochtans super simpel en eens zo lekker dan de zoete commerciële varianten."

Water en thee

Water en thee of kruideninfusies vormen de basisingrediënten van ice tea. "Water wordt nogal eens over het hoofd gezien maar is een ongelooflijk belangrijke smaakmaker. Welk water en de temperatuur ervan hebben een grote impact op het resultaat van je thee. Kraantjeswater mag natuurlijk, maar de lekkerste ijsthee verkrijg je door mineraalarm flessenwater (zoals Spa Reine, Montille, etc) te gebruiken. Dat zijn waters met een droogrestwaarde lager dan 50 mg/ liter. Mineraalarme waters zijn geschikter omdat die een veel hogere oplosbaarheid hebben. Doordat ze weinig mineralen of andere stoffen bevatten beïnvloeden ze veel minder de pure smaak van de thee."

Warm en koud

Elke soort thee of kruideninfusie komt in aanmerking als basis voor een ijsthee. Van de klassieke zwarte thee tot een zoetere vruchteninfusie. Ga wat dat betreft gewoon af op je eigen smaak. "Ook builtjes zijn ok, al gaat mijn voorkeur wel uit naar losse thee die je zelf in een builtjes of thee-ei kan verpakken. Er bestaan drie methoden om thuis ice tea te maken. Alle drie zijn ze gemakkelijk maar de uitkomst is niet helemaal hetzelfde", verduidelijkt Jessica. Om dat te illustreren toont ze het resultaat van een koude en een warme 'brouw'methode waarbij dezelfde hoeveelheid thee en water werden gebruikt. De eerste kan bevat een frisse en helderkleurige drank die even lekker smaakt als hij eruit ziet. De tweede, warm bereide ijsthee, oogt troebel en onaantrekkelijk. Wanneer we ervan proeven, is hij fletser en neemt het bittere van de thee de bovenhand. Zonder extra suiker is hij eigenlijk niet drinkbaar. "Beide bereidingen kunnen maar de voorkeur - qua uiterlijk en smaak - gaat absoluut naar de koude aanpak. Daarnaast is er nog een derde combinatiemethode waarbij je instant ijsthee krijgt, maar daarbij is het resultaat niet top", weet Jessica Van Humbeeck.

Voor de koude brouwaanpak neem je 1 à 2 eetlepels losse thee van jouw voorkeur, je voegt er een liter koud water aan toe en je laat de theedrank 4 tot 6 uur of zelfs een hele nacht infuseren. "Haal dan je theebuiltje eruit of zeef de losse thee en klaar. Zonder suiker toe te voegen blijft de drank 2 à 3 dagen houdbaar in de koelkast. De koude methode heeft als extra voordeel dat er zo meer voedingsstoffen uit de thee bewaard blijven. Wil je een sterkere thee, gebruik dan een extra lepel thee in plaats van de drank langer te laten trekken.

De thee extra zoeten hoeft niet, maar kan natuurlijk. Kies dan voor (fruit)suikersiroop (40 ml per 1 liter ice tea), die lost beter op dan bewerkte suiker maar ook een lepel honing of stevia kunnen prima.

Maar het kan ook anders. De pure ijsthee kan ook prima gepimpt worden door er bv wat vruchtensap aan toe te voegen of stukjes fruit zoals ananas, doorgesneden druifjes of bessen. "Ook citroen- of limoensap, munt of andere kruiden geven je thee een subtiele extra toets. Experimenteren maar!"

Theesangria

De kameleon onder de dranken, zo somschrijven theesommeliers hun favoriet wel eens. "Thee laat zich dan ook perfect matchen bij uiteenlopende soorten voedsel, van kaas tot chocolade. Daarnaast zijn thee en kruideninfusies een geweldige basis voor tal van cocktails en mocktails die je in een handomdraai klaar maakt", weet Jessica Van Humbeeck. Deze twee toppers vielen bij ons alvast in de smaak.

Fruitige theesangria Nodig: 1 liter koud, liefst mineraalarm water 10 g of 1 eetlepel fruitinfusie of fruitthee naar smaak, liefst met rode vruchten 40 ml agavesiroop of 40 ml rietsuikersiroop Sap van 2 citroenen of limoenen Verschillende soorten 'Sangria'fruit in kleine stukjes gesneden. Zo ga je te werk: - Maak ijsthee via de koude methode. Doe de thee in 1 liter koud water en zet 4-6 uur of een hele nacht in de koelkast. - Zeef de thee eruit (of haal het builtje eruit) en meng de ijsthee nu met het citroensap en de siroop. Roer goed en voeg de stukjes fruit toe. - Plaats de kan nog 1,5 uur in de koelkast en klaar! Irish Luck Nodig: 1 liter koud water 1 eetlepel Marokkaanse muntthee 150 ml citroen- of limoensap 40 ml suikersiroop 125 ml gemberbier (of 120 ml Ierse whisky) Zo ga je te werk: - Maak ijsthee door de thee toe te voegen aan het water en dit een nachtje te laten trekken in de koelkast. - Zeef de thee (of haal het builtje eruit) - Voeg er nu de suikersiroop en het limoensap aan toe. - Giet er net voor het opdienen het gemberbier (met laag alcoholpercentage) bij. Dat geeft je thee een lekkere sprankel mee. Liefhebbers van Ierse whisky kunnen het gemberbier vervangen door 120 ml whisky, wat de cocktail natuurlijk een stuk sterker maakt.

Meer weten? 'But first tea', Jessica Van Humbeeck, uitgeverij Borgerhoff&Lamberigts, isbn 9789089318596, 29,99 euro

www.theemeteenverhaal.eu