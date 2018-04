Veelzijdig Valencia

Weinig dingen spreken zo tot de verbeelding als de heilige graal, thema van middeleeuwse Arthurlegendes tot hedendaagse Hollywoodfilms. Het is de beker waaruit Jezus zou hebben gedronken tijdens het laatste avondmaal. De graal is wellicht meer fictie dan feit, maar Valencia claimt wel degelijk dit symbolische relikwie in haar bezit te hebben. Onze queeste brengt ons naar de kathedraal van Valencia, meer bepaald naar de zijkapel van Santo Cáliz. Hier staan we oog in oog met een mysterieuze kelk in oosters agaat (achter beschermend glas). "Valencia beschikt over archeologische documenten die staven dat dit dé heilige graal is", zegt onze gids. "Bovendien heeft het Vaticaan Valencia onlangs uitgeroepen tot zetel van de heilige graal, de enige ter wereld". Nu zijn er wel meer steden die de heilige graal claimen, maar research leert dat zelfs de grootste critici moeten toegeven dat Valencia het sterkste dossier heeft. Wat zeker is: de kelk in de kapel werd gemaakt in het Midden-Oosten tussen 300 en 100 voor Christus. Alleen al dat maakt haar bijzonder waardevol.

