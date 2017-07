Van garnaalvissers tot Middeleeuwse feesten

Voor wie tijdens de zomermaanden naar de kust trekt, is een bezoek aan NAVIGO Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke een aanrader. Je maakt er kennis met de Vlaamse vissersfamilie, de heroïsche IJslandvaarders en de garnaalvissers te paard. Op 27 juli (om 9 uur) en op 16 augustus (om 12u45) kan je het museumbezoek combineren met een huifkartocht die start aan de balie van NAVIGO.

Samen met de garnaalvissers - door de UNESCO toegevoegd aan de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid - gaat het richting strand en onderweg zorgt het museumteam voor deskundige uitleg. Eenmaal op het strand kan je de garnaalvisserij van dichtbij meemaken. Die wordt beoefend bij laag tij en het is een unieke ervaring om de garnaalvissers in hun typische gele oliejekkers, aan het werk te zien. De robuuste paarden zwoegen tot aan de borst door de golven.

Garnalen koken én proeven

Neem je eigen laarzen mee en een handdoek zodat je van dichtbij kan zien wat er in de netten is gevangen. Daarna wacht de fijnproevers een waar genot want op het Museumplein worden de garnalen gekookt en kan je ze uiteraard ook proeven. Heerlijk vers! Intussen kan je bij de garnaalvissers terecht met al je vragen dit eeuwenoude ambacht.

Opgelet, het aantal plaatsen voor de huifkartochten is beperkt. Snel inschrijven is de boodschap via onthaal@navigo.be of 058 512468. Prijs: € 15 voor volwassenen, € 10 tot 18 jaar.

Historisch Koksijde

Op 11 en 12 augustus viert Abdijmuseum Ten Duinen feest en dan is er van alles te beleven voor groot en klein. Het festival 'Feest in de Abdij' is een aaneenschakeling van onder meer live muziek, een vuurshow, een waterfluitconcert, theater en heel wat animatie voor de kinderen.

Ontdek op vrijdagavond (11/08 - 19-23 uur) tijdens het Middeleeuws kampement de traditionele ambachten en wie weet word je wel een volleerd boogschieter? De sfeer wordt verzekerd door o.a. muziekgroep Ambrazar, vier eigenzinnige Brugse knapen, die de ambiance er inbrengen met 'folkmuziek waar geen genre op te plakken is'. De avond wordt afgesloten door de vuurshow van Mondria, begeleid door live muziek.

Op zaterdag staat er boomklimmen en een waterfluitconcert op het programma (12/08 - 14-18 uur). Het Collectief Via Nobilis zet ook op zaterdag zijn Middeleeuws kampement weer op op de site van het Abdijmuseum.

Vooral de kinderen zullen zich niet vervelen want er wordt een 'Kids Climb' georganiseerd waarbij een parcours gebouwd wordt om in de bomen te klimmen. Na de roofvogeldemonstratie, kan je naar de hilarische theatervoorstelling 'Hilaria - het jaarfeest van Sint-Hilarius', waarbij je als publiek ook actief zal deelnemen. Of wat dacht je van een 'Waterfluitconcert'? Nadat de waterfluiten worden uitgedeeld wordt het publiek orkestlid van een uniek concert van water!

Tussen Berries en Barakken

Op 19 augustus word je tijdens de theaterwandeling 'Tussen Berries en Barakken' ondergedompeld in de sfeer van een militair hospitaal in de Eerste Wereldoorlog. De rode draad in de wandeling is Grand Hotel L'Océan, een militair hospitaal in De Panne waar 20.000 gewonden werden verzorgd. Historische personages passeren de revue en geven een inzicht in de manier waarop zij opereerden. Ook de persoonlijke gevolgen die de stroom aan gewonden had op de verzorgers, wordt tijdens de theaterwandeling getoond. Van de opvoering gaat een grote dynamiek uit en de samenwerking tussen professionele acteurs (o.a. Andrea Croonenberghs, Kurt Defrancq, Wim Danckaert, Jonas Van Thielen) en amateurtoneelspelers is daar zeker niet vreemd aan.

Opvoeringen om 10.30, 13.30 en 16.30 uur.

'Idesbald leeft!'

Het leven van abt Idesbald leest als een boeiend verhaal. Hij werd in 1155 verkozen tot derde abt en onder zijn leiding kwam de Duinenabdij tot bloei. Hij stierf in 1167 en werd in 1894 door de paus zalig verklaard. De badplaats Zeepanne-Baden kreeg toen ook de naam 'Sint-Idesbald'. Al vanaf zijn dood werd Idesbald vereerd en in de loop der eeuwen werden hem allerlei wonderbaarlijke genezingen en duivel uitdrijvingen toegeschreven.

De herdenking van Idesbald is het centrale thema van de expo die loopt van 17 juni tot 10 september. Het is een merkwaardige tentoonstelling omdat bijna negen eeuwen worden uitgebeeld in zes historische scenes aan de hand van Playmobil-speelgoedmannetjes.

Playmobil-Expo: di. - vr. van 10 tot 18 uur, weekends en feestdagen 14 tot 18 uur, ingang € 7 (inclusief museum), 65 + € 5, 7 tot 18 jaar € 2

Info: www.tenduinen.be