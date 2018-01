Valletta en Leeuwarden maken zich op voor cultureel jaar 2018

Festa!

Valletta geeft als eerste het startschot voor het culturele jaar in de week van 14 tot 21 januari. Thema is de Maltese 'festa', het dorpsfeest. De openingsweek zal dan ook plaats hebben in die traditie met veel muziek, dans, optochten en straatartiesten. Zij vormt de start van een reeks van 140 projecten en meer dan 400 evenementen gedurende 2018. Blikvanger is zeker de oprichting van het MUZA, het nieuwe nationale kunstmuseum van Valletta. Een ander groot infrastructuurproject is de transformatie van de oude abattoirsite tot creatief centrum: het Valletta Design cluster. De evenementen houden ook telkens verband met de zee en het specifieke eilandleven, zo is The Valletta Pageant of the Seas, een spektakelstuk in de grote haven, een van de topevents. Op Malta is naast het Engels het Maltees de voertaal.

"Iepen minskip"

Een eigen taal heeft Valletta gemeenschappelijk met Leeuwarden, de andere culturele hoofdstad, waar naast Nederlands officieel Fries gesproken wordt.

Leeuwarden zet zijn cultureel jaar feestelijk in in het weekend van 26 en 27 januari. Thema is hier de 'iepen minskip', een Fries woord dat verwijst naar een open, betrokken, maar toch eigenwijze gemeenschap. De projecten zijn hier ambitieus: ze staan in het teken van niets minder dan een betere wereld. Het culturele jaar moet een labo zijn om nieuwe dingen uit te proberen en aan duurzame toekomst te bouwen, klinkt het. Zo is er het project Fossylfrij Fryslân, een "Elfwegentocht" waarbij iedereen zich moet verplaatsen zonder diesel of benzine (een verwijzing naar de beroemde Elfstedentocht, die voor het laatst plaats had in 1997). Een ander groots project zijn de "Elf Fonteinen": vanaf mei krijgen alle elf de Friese steden een nieuwe fontein, gecreëerd door internationale kunstenaars uit elf landen. Voor België neemt Johan Creten deel. Andere blikvangers zijn de expo 100 Jaar de Ploeg en de tentoonstelling over de exotische danseres, Mata Hari, die in Leeuwarden werd geboren.

http://valletta2018.org

www.friesland.nl/nl/culturelehoofdstad

leeuwarden2018.nl