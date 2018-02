Valentijn aan de Westkust

Reis mee met de "kus-tram", ga shoppen op de Chaussée d'Amour in Koksijde-bad of hernieuw je huwelijksgeloften op het strand van De Panne. Romantisch dineren is ook mogelijk want verschillende restaurants bieden een 'kus-me-nu' aan tijdens die week.

Een glaasje bubbels op de "Kus-tram"- 14, 17 februari

Tijdens de Valentijnsperiode rijdt er een authentiek tramstel, helemaal romantisch aangekleed, tussen de drie kustgemeenten. Verwen je geliefde met een sfeervol ritje op deze speciale 'kus-tram'. Onderweg word je verwend met een glaasje bubbels in een uniek champagneglas dat je mag meenemen als herinnering aan die mooie dag vol liefde (? 10 p.p.). De Kus-tram rijdt telkens van 11 tot 13uur en van 14 tot 18uur.

Hernieuw je huwelijksgeloften op het strand (De Panne)

Je huwelijksgeloften hernieuwen op het strand, veel romantischer kan het niet worden. Ga dan met je geliefde in de krokusvakantie zeker naar De Panne om in een uniek romantisch kader je huwelijksgeloften te hernieuwen.

Meer info over de locatie en de uren waarop ingetekend kan worden, vind je op www.triootjeaandewestkust.be. Vooraf inschrijven is vereist.

Chaussée d'Amour (Koksijde-Bad) - 12 februari

Zin in een unieke Valentijn shoppingervaring? Kom naar de Zeelaan in Koksijde-bad die wordt omgetoverd tot een heuse Chaussée d'Amour met Late Night Shopping, burlesque optredens, lingerieshows én een vleugje pikant.

"Uit liefde voor ...." (Nieuwpoort) - 10 t.e.m. 18 februari

Tijdens een wandeling door de badstad word je op 12 plaatsen verrast door een liefdesverhaal of een liefdesgedicht. De wandeling is gratis en doorlopend beschikbaar op de smartphone. Meer info op www.triootjeaandewestkust.be

Liefdesvuur (Nieuwpoort) - 14 februari

Kom tussen 18 en 19 uur naar het strand in Nieuwpoort voor een heus vuurspektakel op het strand. Laat je verwarmen door de liefde en het vuur, met de golven van de zee op de achtergrond.

'50 tinten rood' - Krokusduik (De Panne) - 17 februari

In De Panne kan je het frisse water induiken! Fiesta Percussion begeleidt alle moedige krokusduikers tot aan de waterlijn, waarna iedereen zich kan verwarmen in de surfclub. Trek sowieso je zotste kostuum aan en maak kans op leuke prijzen!

Afspraak om 14.00 uur op het strand ter hoogte van De Rampe.

Venetiaans dansbal (De Panne) - 17 februari

Trek je mooiste dansschoenen aan voor dit stijlvol Venetiaans bal. Iedereen wordt verwacht in aangepast kostuum of feestelijke avondkledij. Na een initiatie stijldansen, zweef je moeiteloos over de dansvloer onder begeleiding van een live orkest. En... om middernacht gaan de maskers af!

Het bal gaat van start om 20.00 uur. Tickets: voorverkoop: ?5, de avond zelf: ?7

'Kus-me-nu'- of 'A Great place to kiss' - tot 18 februari

Romantiek en lekker eten. Dat kan tijdens de krokusvakantie in verschillende restaurants die een Kus-me-nu menu aanbieden. Een overzicht van de deelnemende zaken vind je terug op www.triootjeaandewestkust.be

Plekjes aan zee die geschikt zijn voor een eerste kus of een tedere knuffel. Elke gemeente koos twee zo'n 'great places to kiss' uit en als jij een foto post op Facebook/Instagram van jouw kus met de #agreatplacetokiss, maak je kans op een waardebon van 250 ? voor een overnachting en etentje aan de Westkust.

Info over alle events: www.triootjeaandewestkust.be