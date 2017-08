'Urban Beekeeping' in Slovenië

Pionier bijenkweker

De Sloveen Anton Jan¨a (1734 - 1773) wordt aanzien als de pionier bijenkweker. Hij was zo belangrijk voor de bijenteelt dat zijn geboortedag, 20 mei, nog altijd wordt herdacht door de Sloveense Vereniging van Bijenkwekers. Meer zelfs, men wil dat de Verenigde Naties die datum wereldwijd als Dag Van de Bijen erkennen.

Ben je op reis in de buurt van Breznica, nabij het meer van Bled, dan moet je de grote bijenstal van Jan¨a bezoeken. Hij bedacht een ingenieus systeem met uitschuifbare honingraten die gemakkelijk op andere locaties kunnen uitgezet worden.

Tijdens je reis door Slovenië zal je ongetwijfeld de prachtige panelen opmerken die de bijenkasten afsluiten. Ze zijn beschilderd met eenvoudige motieven uit het dagelijkse leven, met afbeeldingen van heiligen en maken deel uit van het Sloveense erfgoed. Bezoek zeker ook het museum voor apicultuur in Radovljica, nabij het meer van Bled, om meer te weten te komen over deze oude traditie.

Urban beekeeping: 'bijenhoofdstad' Ljubljana

Zelfs in Ljubljana is bijenteelt een geliefde bezigheid. Zo voorziet de stad ook bijenvriendelijke aanplantingen. Wees niet verwonderd als je in de Sloveense hoofdstad bijenkasten ziet. Ze staan soms op verrassende plaatsen zoals op het dak van Het Park Hotel. De gasten genieten er dus tijdens het ontbijt van super verse natuurlijke honing. Ook op het dak van het cultuurcentrum Cankarjev voelen de bijen zich thuis, in het bijzonder de hard werkende Carniolan bij.

Honingwellness

Overal in Slovenië wordt honing van zeer goede kwaliteit geproduceerd. Omwille van de goede invloed op de huid wordt honing ook gebruikt in wellness centra. Deze traditie bestaat al zeer lang, onder meer in het kuuroord Thermana La¨ko.

Reisroutes en bijen

Echte bijenliefhebbers kunnen in Slovenië terecht bij Apiroutes. Deze reisorganisatie is gespecialiseerd in excursies in het teken van de bijenkweek. Er zijn begeleide tochten langs bijenkweekroutes in Bela Kajina, langs het meer van Cerknica en in ´irovnica.

Meer info: www.slovenia.info