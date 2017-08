Tournée locale: bierbeleving in de Westhoek

Franky De Block, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: "De Westhoek onderscheidt zich meer dan ooit met een uniek aanbod van streekbieren. De nieuwe campagne Tournée locale kadert perfect in de verhaallijn 'de grote goesting' waarmee Toerisme Westhoek de komende jaren uitpakt. De actie plaatst de authenticiteit van de regio in de kijker".

Jean Blaute is de ambassadeur van de campagne door zijn interesse voor bier en zijn liefde voor de streek. "De authenticiteit is hier echt. Het goede leven spreekt tot mijn verbeelding. Daarom hou ik zo van de regio: fijne mensen ontmoeten, genieten van streekgerechten en vooral proeven van 's werelds beste bieren. Het gouden brouwsel is de basis voor veel moois: bierpaté, vertelavonden in volkscafés en zelfs ijsjes met biersmaak. Ik proef, drink, ruik, geniet en zo wordt de Westhoek mijn persoonlijke bierhemel," aldus Jean Blaute.

Open deur in brouwerijen

Tijdens Tournée locale staan een hele reeks evenementen op het programma. Vaste waarden zoals de bier- en hopfeesten met dit jaar ook de hoppestoet, Lekker Westhoeks of het Poperings bierfestival vormen de basis van het opzet. Nieuw is de Open Brouwerijendag op zondag 24 september. Alle tien de brouwerijen in de Westhoek zetten de deuren open voor het publiek. De unieke dag wordt afgerond in het Hopmuseum van Poperinge met een concert van Jean Blaute (om 18u).

Nog nieuw op 27 augustus is de eerste Vlaamse biobierhappening in Brouwerij de Plukker in Poperinge.

Liefhebbers kunnen deelnemen aan (muzikale) vertelwandelingen. Zo kan je op stap met de Ieperse bierverteller/zytholoog Bart Vermeulen of leer je wat de link is tussen Poperings Nunnebier en Westvleteren tijdens de wandeling 'van nun'n toet poaters'. 'Vergeten gerstenat' in Reninge brengt een mix van theater en muziek met Yves Bondue en brouwer Vandewalle. In 'Vleteren et dust en gie?' hou je halt bij vijf leuke bieradresjes. In Koekelare kan je het roemrijke bierverleden ontdekken tijdens een dorpswandeling.

Uniek is het vertelfestival café-KLAPZ in Langemark-Poelkapelle, dit jaar in het teken van bier en brouwerijen met onder meer foodpairing en boeiende volksverhalen. Interessant zijn de bezoeken aan hopbedrijven die in september met de 'pluk' hoogdagen vieren.

