Toerist in eigen land op Vakantiesalon

Volgens de Association of Belgian Tour Operators (ABTO) gaat een derde van de reizende Belgen op vakantie in eigen land. Zij kunnen dit jaar dus volop inspiratie opdoen bij de driehonderd standhouders van het Vakantiesalon. Wat valt er zoal te ontdekken? Het fietsroutenetwerk in de Vlaamse Ardennen, lange wandelingen door de Limburgse Voerstreek, een romantisch weekendje aan zee in een gezellige B&B, een midweek met de kinderen naar de kinderboerderij of citytrips naar onze historische steden. Hoofdstad Brussel is aanwezig met weekend-doe-programma's voor families. En uiteraard kan je chocolade proeven.

Verder besteedt de vakantiebeurs veel aandacht aan citytrips in Europa én aan huwelijksreizen. Ze haalt zelfs de Graceland Wedding Chapel van Las Vegas naar Brussels Expo met dominee Elvis. Wie wil, kan dus met zijn of haar geliefde naar het vakantiesalon komen voor een onvervalste trouwceremonie. Ten slotte zijn ook de klassiekers aanwezig: Frankrijk en kamperen, mediterrane en exotische bestemmingen.

Vakantiesalon Brussel. 2-5 februari in Brussels Expo. Ma-do, 10- 18 u , vrij 10-20u. € 10 www.vakantiesalon.eu