Tintoretto uit de collectie van David Bowie te zien in het Rubenshuis

Na de 'Verborgen Van Dyck' (schepenkop van een Brussels magistraat) en een herontdekt Zelfportret van Anthony van Dyck toont het museum sinds 27 juni 2017 een werk uit de voormalige collectie van David Bowie als langdurige bruikleen.

De 'Heilige Catharina' van de Venetiaanse schilder Tintoretto was één van de eerste kunstaankopen van het Britse popicoon David Bowie. Ook Rubens en Van Dyck hadden werken van Tintoretto in hun privécollectie. Daarom wil de nieuwe eigenaar het schilderij tonen waar het hoort: in het Rubenshuis, 'a museum Bowie loved'.

Tintoretto, Rubens én Van Dyck

Tintoretto schilderde dit monumentale altaarstuk van de Heilige Catharina tussen 1560 en 1570 voor de kerk van San Geminiano op de Piazza di San Marco in Venetië. Het werk hing in de kerk tot de afbraak ervan in 1807. Bijzonder is ook dat Anthony van Dyck tijdens zijn verblijf in Italië (1621-1627) een schetsje van dit altaarstuk maakte in zijn zogeheten Italiaanse schetsboek (British Museum, Londen).

Jacopo Tintoretto werd zowel door Rubens als Van Dyck bewonderd. Met deze bruikleen kan het Rubenshuis voor het eerst een werk van één van de belangrijkste Italiaanse meesters tonen. Italiaanse meesters zoals Tintoretto en Titiaan hadden immers een belangrijke plek in Rubens' eigen verzameling.

Tekening onder de verf

Onderzoekers van het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium) ontdekten een tekening onder de verflaag van Tintoretto's schilderij. Hieruit blijkt dat het werk tien jaar eerder werd gemaakt dan oorspronkelijk gedacht. De tekening laat ook zien hoe Tintoretto zijn Heilige Catharina heeft uitgewerkt. En hoe hij zijn compositie tijdens het schilderen is blijven aanpassen.