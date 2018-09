Terug naar school op Open Monumentendag

We doen een greep uit het rijke aanbod aan schoolgebouwen die zondag de deuren openzetten voor iedereen.

Leercentrum Agora (voormalig Farmaceutisch Instituut) in Leuven

In 1930 startte de bouw van het Farmaceutisch instituut/Ecole de Pharmacie, in opdracht van rector Ladeuze. In het gebouw huisde lange tijd de faculteit Farmaceutische Wetenschappen en hadden heel wat studenten opleiding in praktijklabo's. In 2005 kwam het tijdelijk leeg te staan na de verhuis van de faculteit naar Campus Gasthuisberg. Vandaag de dag is het gebouw een modern leercentrum waar studenten van KU Leuven terecht kunnen voor studie en groepswerk in een informele sfeer. Dankzij de zeer ruime openingstijden en een ruim aanbod van infrastructuur, ontvangt Agora jaarlijks ruim 560.000 bezoeken. De renovatie gebeurde met respect voor het waardevolle erfgoed. In een van de stille ruimtes werd zelfs het originele labomeubilair behouden.

Van 9 september 2018 tot en met 28 januari 2019 loopt er een fondsenwervingscampagne voor de restauratie van de zitjes in het auditorium. In dit auditorium, in de uiterste hoek van het huidige Agora, werd tot 2005 les gegeven door de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen. Na de verhuis van de faculteit kwam het auditorium leeg te staan.

Heb je er nog les gehad? Ga naar de website en kies een gouden, een zilveren of een bronzen stoel! Bij je schenking heb je de mogelijkheid om je naam aan de stoel te verbinden.

Voor meer informatie: https://alum.kuleuven.be/erfgoedfonds/Agora

Leercentrum Agora, Edward van Evenstraat 4, 3000 Leuven; van 10:00 tot 18:00

De oude Albertschool in Oostende

Ook de voormalige Albertschool in Oostende is open tijdens Open Monumentendag. Er zijn renovatiewerken en aanpassingen gebeurd. Wil je graag de veranderingen zien? Wil je zien wat bewaard is? Ga dan zeker langs!

Ppen-school Oostende, Ooststraat 29, 8400 Oostende; van 10:00 tot 18:00

Campus De Tandem en Stedelijk Lyceum Pestalozzi in Antwerpen

De school aan de Pestalozzistraat was het paviljoen van de Vlaamse kunst op de wereldtentoonstelling van 1930. Vanaf het begin was het de bedoeling om het gebouw nadien de functie van lagere jongens- en meisjesschool te geven. Daarom werd het complex in duurzame materialen opgetrokken.

Stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke, André Fivez en Antoon de Mol tekenden de plannen.

Elk half uur start een rondleiding. Reserveren is niet nodig.

Campus De Tandem en Stedelijk Lyceum Pestalozzi, Pestalozzistraat 5, 2020 Antwerpen; van 10:00 tot 18:00

De Damiaanschool op de Kortrijkse Pottelberg

De huidige Damiaanschool in Kortrijk is gevestigd naast het voormalige Stella Maris. Herbeleef er tijdens Open Monumentendag je kindertijd in een typisch wijkschooltje.

SH Damiaanschool, Pater Damiaanstraat, 8500 Kortrijk; van 10:00 tot 18:00

Het Instituut van de Ursulinen in Sint-Katelijne-Waver

Het Ursulineninstituut is een verborgen parel van de art nouveau. De wintertuin van het voormalige pensionnat de demoiselles in Onze-Lieve-Vrouw-Waver was anno 1900 een unicum in zijn katholieke context, en blijft tot op vandaag verrassen met zijn feeërieke licht- en kleurenspel.

Leer de historiek van deze oogstrelende wintertuin kennen, maar ontdek ook de rest van het landelijke school- en kloostercomplex met zijn kloosterkerk, oratorium, refters, schoolmuseum, Alpenzaal met Zwitserse bergtaferelen, Congozaal, een unieke pianogalerij met 35 oefenkamertjes en zoveel meer unieke locaties.

Sinds 1995 ontfermt de vzw Wintertuin zich over het erfgoed op de site.

Op de speelplaats tussen de monumentale gebouwen kunt u genieten van een hapje en een drankje.

Instituut van de Ursulinen, Bosstraat 9, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijne-Waver); van 10:00 tot 18:00

The English Convent School in Brugge

Voor de eerste en enige keer kan je het voormalig internaat van "The English Convent School" uit 1953, in de volksmond beter bekend als het Engels Klooster, bezoeken.

In afwachting van de verkoop van het voormalig internaat werd beslist het pand eenmalig voor het publiek open te stellen.

De bescheiden voordeur en gevel laten niet vermoeden welke parel van rust zich achter de gevel bevindt.

Er is een pop up-tentoonstelling van schilderijen met Brugse thema's te zien en een imposante collectie van Val-Saint-Lambert kristal, gerestaureerde spiegels en veel religieuze artefacten.

CONVENT voormalig internaat Engels Klooster, Carmerstraat 83a, 8000 Brugge; van 10:00 tot 18:00

De Aula Academia van de UGent

Naar aanleiding van de installatie van een universiteit in de stad - geopend in 1817 - besliste het Gents stadsbestuur dat er een 'Paleis van de Universiteit' gebouwd moest worden, passend in een bredere stadsvernieuwing die men plande. Architect Louis Roelandt bedacht een neoclassicistisch bouwwerk met Grieks ogend voorportaal, ruim peristilium en rotondezaal met cassettenplafond. In 1826 werd het gebouw geopend, en tot op vandaag blijft het dé plaats bij uitstek voor officiële plechtigheden, eredoctoraten, proclamaties e.d.

Op Open Monumentendag kan je deze plechtige Aula van de Gentse Universiteit vrij bezoeken. In de rectorengalerij vind je de portretten van alle rectoren doorheen de geschiedenis. In de rotondezaal kan je even zitten en genieten van deze prachtige, pas gerenoveerde ruimte.

Aula Academia Universiteit Gent, Voldersstraat 9, 9000 Gent; van 11:00 tot 18:00