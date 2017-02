Struinen door wintertuinen

Meise, de wereld in het klein

Met 18.000 plantensoorten geniet de Plantentuin van Meise wereldfaam. Dat de winter een dood seizoen is, wordt hier krachtig tegengesproken door de prachtige schorsen en kleurrijke bessen en bloemen die je verspreid over de buitentuin aantreft. Koukleumen zullen zich vooral happy voelen in het Plantenpaleis, een uitgestrekt complex van 13 botanische winterserres. Hier volgen, telkens met hun karakteristieke planten, de meest warme biotopen van onze aardbol mekaar op: van het soms erg vochtige tropische en subtropische woud, over streken met een mediterraan klimaat en de savanne, tot de woestijn. Genoeg om lekker beschut naar de vier windstreken te reizen en een namiddag lang de kille regen buiten te vergeten!

...