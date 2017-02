Strandvakantie blijft populairst

De klassieke strandvakantie geniet nog altijd de voorkeur van velen. De helft van de Belgen verkiest een vakantiebestemming in een badplaats in binnen- of buitenland, liefst voor één of twee weken. Op de tweede plaats volgen de bergen (17 procent), 15 procent opteert voor een vakantie in de stad.

De digitalisering wordt ook in de reissector alsmaar belangrijker. Zestig procent van de Belgen boekt zijn reis online. Opmerkelijk is dat het reisbureau erg populair blijft in de zoektocht naar informatie maar minder voor de reservatie. Met andere woorden: de Belg informeert zich via het reisbureau maar reserveert toch veelal online.Voor minder voor de hand liggende bestemmingen of exotische reizen gaan mensen wel nog naar een reisagent.

Ook opmerkelijk: voor 52 procent van de vakantiegangers is de aanwezigheid van Wifi op de bestemming doorslaggevend. Daarna volgt airco op de kamer. Een zwembad komt pas op de derde plaats.

Ruim een kwart van de reizigers boekt 3 tot 5 maanden vooraf. Een vijfde reserveert zelfs een half jaar tot acht maanden voor afreis. Vliegtuigreizen scoren steeds beter. Ongeveer 25 procent kiest het vliegtuig als transportmiddel. Maar de auto blijft het populairst: 57 procent stapt in de wagen op weg naar de vakantiebestemming.

Vakantiesalon Brussel. 2-5 februari in Brussels Expo. Ma-do, 10- 18 u , vrij 10-20u. € 10 www.vakantiesalon.eu