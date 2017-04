Stoomtreinfestival: van paard naar stoom

In 2017 is het 200 jaar geleden dat in Luik de fabriek van Cockerill werd gesticht, nog steeds één van de grootste Belgische constructeurs van stoomlocomotieven!

Cockerill bouwde ook de allereerste Belgische stoomlocomotief 'le Belge' in 1835, en lag zo mee aan de basis van het langzaam verdwijnen van het paard in het openbaar vervoer.

Tijdens het Stoomtreinfestival in Maldegem zijn paard én stoom het hele feestweekend lang samen te bewonderen:

Het hele weekend kunnen bezoekers elk uur zelf meerijden met een stoomtrein gezeten in pluche zetels of op houten banken. Er staan 4 stoomlocomotieven op normaal spoor onder stoom en 2 op smalspoor.

Op zaterdag en maandag zijn er 4 korte plechtigheden, waarbij acteurs in victoriaanse klederdracht van de paardenkoetsen overstappen op de stoomtrein.

Zondagmorgen tussen 11.30 uur en 13.00 uur is er een parade van koetsen op het Stationsplein.

Zondagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uut is er de mogelijkheid mee te rijden met een paardentram of huifkar.

Stoomcentrum Maldegem Stationsplein 8, 9990 Maldegem, stoomfestival.stoomcentrum.be