Stiltevakantie in Alentejo

Alentejo ligt tussen Lissabon, de Algarve en de Taag. Toeristen en locals genieten er samen van het rustige levensritme. De oppervlakte van de regio is bijna even groot als Nederland (zonder water) maar telt slechts zo'n 500.000 inwoners, of met andere woorden: de regio is zeer dunbevolkt. Mensen die op zoek zijn naar wat stilte en rust, trekken dus best naar Alentejo.

Zes plaatsen die tijdens een stiltevakantie in de regio een bezoek waard zijn

1. Alqueva meer is het grootste stuwmeer van Europa en een plaats om helemaal tot rust te komen.

Huur hier een houseboat en ontdek vanop het water de omliggende dorpjes. Het gebied rond het Alqueva meer wordt 'Dark Sky Reserve' genoemd en beslaat circa 3.000km2. De stadsverlichting wordt in de omliggende gemeentes 's nachts tot een minimum beperkt zodat de Melkweg gegarandeerd 250 nachten per jaar te zien is. Alentejo werd zo tot 'Starlight Tourism Destination' bekroond, gesteund door UNESCO.

2. Castelo de Vide staat bekend om zijn natuurlijke rijkdommen, met name de warmwaterbronnen, waarvan gezegd wordt dat ze grote helende eigenschappen hebben.

Verschillende fonteinen zijn hier ook te vinden, wat de stad een ideaal ontspanningsoord maakt. Logeer in één van die mooie witgekalkte huisjes bij particulieren. Ga 's avonds wandelen door de parken of verdwaal in de vele middeleeuwse straatjes om vervolgens de dag af te sluiten op één van de gezellige pleintjes.

3. Serra de São Mamede is een klein laaggebergte in de buurt van Portalegre tegen de Spaanse grens.

Het was vroeger één van de armste gebieden van Portugal en de inwoners overleefden dankzij smokkelwaar. De smokkelroutes van weleer zijn de wandelpaden van nu geworden. In de Serra de São Mamede komen vooral natuurliefhebbers en rustzoekers.

4. Borba is een sfeervol stadje, vooral gekenmerkt door zijn marmer. Je vindt er tal van huizen, kerken en fonteinen in marmer.

Ga ook zeker een kijkje nemen op het kerkhof, want zelfs de graven ontsnapten niet aan de marmerkoorts. Je kunt ook tot bij de marmergroeven wandelen. Die zijn tot honderd meter diep en zijn zeer indrukwekkend.

5. Viana do Alentejo is een stadje in het hart van Alentejo. Het dorpje katapulteert je terug naar de Moorse tijd.

Kies Viana als uitvalsbasis voor nog meer excursies, naar het stadje Alvito en naar de Romeinse site van Cucufate bijvoorbeeld. Bezoek de ruïnes en droom weg naar vroegere tijden, omgeven door een geur van marjolein en lavendel.

6. Igrejinha, in de buurt van Arraiolos, is een dorpje zoals je er zoveel ontdekt op je rondreis door Alentejo. Het is een plek waar je kennismaakt met de gastvrijheid van de inwoners, met de stilte en vooral met het rustgevende ritme van de tijd.

Een gejaagd leven lijkt hier ver weg, zeker als je de velden in trekt, tot bij menhirs en dolmen die hier al eeuwen in alle rust overleven.