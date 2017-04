Steeds meer luchtvaartmaatschappijen rekenen kosten voor ruimbagage aan

Meer dan de helft van de onderzochte luchtvaartmaatschappijen heeft het afgelopen halfjaar één of meer tarieven voor bagage op haar Europese vluchten verhoogd. De gemiddelde prijsstijging is 21 procent, of enkele tientallen euro per gezin. Onder meer Corendon, TUIfly, Wizzair, EasyJet en Vueling maakten het meenemen van koffers duurder, stelt Tix.nl.

De site wijst erop dat het vergelijken van tarieven lastig is, omdat veel maatschappijen (Ryanair, Vueling, Wizzair,...) variabele tarieven hanteren. Deze kunnen verschillen per periode, route of reisafstand.

Uit de prijsvergelijking blijkt dat de meeste luchtvaartmaatschappijen geld vragen voor het inchecken van bagage, met uitzondering van Air Berlin en Lufthansa. Brussels Airlines is met een tarief van 15 euro voor een koffer tot 23 kilo bij de goedkoopste. Bij andere maatschappijen zoals Wizzair kan het meenemen van een valies tot 55 euro extra kosten.

De klant boekt zijn bagage best online, want die pas aanmelden op de luchthaven kost altijd geld, tussen de 18 en 60 euro extra. En ook overgewicht wordt zwaar aangerekend. In ongeveer de helft van de maatschappijen gaat het om een vast bedrag (bijvoorbeeld 20 euro bij Wizzair en 30 euro bij Brussels Airlines, red.), maar bij de andere maatschappijen betaalt de klant per kilo. EasyJet bijvoorbeeld rekent 14 euro per kilo overgewicht aan.