Start van de tweede editie van kunstenfestival The Crystal Ship in Oostende

De tweede editie zal er alles aan doen om het succes van de eerste editie minstens te evenaren, maar liefst nog overtreffen. "Kunstenaars, die hun grenzen verleggen binnen hun domein, zorgen voor een bijzonder hoog niveau. Het vertrouwen dat we de kunstenaars geven in onze omkadering zorgt voor veel variatie in de thema's." zegt curator Bjørn Vanpoucke.

Burgemeester Johan Vande Lanotte kijkt uit naar de nieuwe werken: "De bezoekersaantallen van vorig jaar hebben onze verwachtingen overtroffen. De positieve respons en de interactie tussen alle bezoekers, zowel Oostendenaars, niet-Oostendenaars, jong, oud, ... geeft ons alvast hoop op een geslaagde tweede editie."

Als centrale locatie kiest het festival opnieuw voor het Achturenplein, met een uitbreiding van een doorzichtige tent. De aankleding van de bar wordt verzorgd door Vedett en is dagelijks open van 11u tot 19u. Hier kun je de artiesten treffen tussen het schilderen door.

Mijn muur

Oostendenaren konden ook hun eigen muur opgeven voor kleinere interventies. Uiteindelijk kwamen er 62 aanvragen binnen, waar vier artiesten mee aan de slag gaan.

The Crystal Ship organiseerde ook een open wedstrijd, waarbij jongeren een werk konden insturen. Op twee weken tijd ontving het festival meer dan 50 inzendingen waaruit 10 jongeren werden geselecteerd. Vijf van hen zijn uit Oostende, leeftijd tussen 14 en 22 jaar.

Deze jongeren werden aan de hand van workshops (vier woensdagnamiddagen) opgeleid door kunstenaars van The Crystal Ship. Hier leren ze met diverse materialen werken, werken op groot formaat en heel wat technische dingen om hen vooruit te helpen in hun mogelijke carrière. De jury kiest uiteindelijk een winnaar, die een werk zal maken in het traject van dit jaar.

The Crystal Ship Tours

Vanaf vandaag 5 april tot en met woensdag 12 april kan je de nieuwe werken (en die van vorige editie) bewonderen tijdens een geleide street art tour door de stad. Een gids neemt je op sleeptouw en toont je verschillende pareltjes in het oostelijke (centrum + overzetboot) of westelijke (centrum + rand) deel van de stad. De wandeling duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur en je komt alles te weten over de prachtige kunstwerken en de verschillende kunstenaars.

Een geleide wandeling kost € 12,50 per persoon (-12 jaar = gratis) en start telkens om 10.30 uur en 14.30 uur. Boek snel je tickets want de plaatsen zijn beperkt! Info en tickets via visitoostende.be, Dienst Toerisme of op de centrale locatie op het Achturenplein.

Naast de wandelingen is het ook mogelijk om de werken al lopend te ontdekken. The Crystal Run groepeert de bestaande werken en de nieuwe werken. De gids geeft extra informatie over de werken en leuke anekdotes van de kunstenaars.

Openingsweekend

Op zaterdag 8 april worden de werken officieel voorgesteld aan het grote publiek. Daarnaast wordt de nieuwe fiets- en wandelroute gelanceerd. Op deze routes kan je de werken van de eerste editie en deze van dit jaar ontdekken. Iedereen is welkom op het Achturenplein om vanaf daar op verkenning te gaan. Studio Brussel zal op zaterdag 8 april tussen 12.00 en 17.00 uur live uitzenden en er zijn optredens van Big Whoop en Manngold.