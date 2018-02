Spaanse stillevens en Hugo Claus in Bozar

Van Velazquez tot Picasso en Miro

Wie denkt dat het stilleven enkel een Vlaams genre was, moet zeker zijn mening gaan herzien in de tentoonstelling Spanish Still life in Bozar. Ze toont 80 stillevens uit Spanje van 1600 tot nu. In die 400 jaar waagden enkele grote namen zich eraan . Je ziet in Brussel onder andere werken van Velazquez, Goya, Picasso, Miro en Dali.

De stillevens waren populair, maar stonden niet zo hoog aangeschreven in hun tijd. Critici vonden dat het grotendeels om imitaties ging, om huis,-tuin, -en keukentaferelen met decoratief belang. De kunstwetenschap vindt ze wel boeiend omdat er wel degelijk een symboliek in de stillevens zat. Zo zie je vaak dat fruit en groenten aangesneden zijn: het begin van het verval. Of de achtergrond is onheilspellend zwart. De beroemde Vanitasschilderijen symboliseren dan weer de vergankelijkheid van materiële rijkdom. De 17de eeuwse "bodegones" taferelen uit de 'bodega' worden beschouwd als het hoogtepunt. In de 20ste eeuw wordt het genre terug op de kaart gezet door Picasso, Dali en Miro en hedendaagse kunstenaars als Barcelo. Ook enkele van hun vormexperimenten zijn uitgeleend aan Bozar.

Het merendeel van de werken is afkomstig uit het Prado in Madrid, dat een van de grootste collecties Spaanse stillevens herbergt.

Spanish Still Life. Nog tot 27/5 in Bozar. www.bozar.be

Ode aan Claus

Een tweede - maar kleinere tentoonstelling- is gewijd aan schrijver en artistieke duizendpoot Hugo Claus, die 10 jaar geleden, op 19 maart 2008, overleed. Curator Marc Didden selecteerde zo'n 200 archiefstukken, foto's, objecten, film-en tv-beelden, handschriften en kunstwerken, die hij samenbracht in een associatieve tentoonstelling. In totaal gaat het om zo'n 200 objecten, bruiklenen die een beetje van overal komen. Het originele geïllustreerde manuscript van Herbarium hangt er, de dichtbundel die Claus in één nacht voor zijn geliefde Elly Overzier schreef. Ook een schetsboekje waar Claus naar het einde van zijn leven toe tekeningen in maakte, is voor het eerst te zien. Verder hangen er schilderijen en schetsen van Claus, en van kunstenaars waar hij mee samenwerkte of bevriend mee was, zoals Appel en Corneille. Ook hedendaagse kunstenaars, die volgens die volgens Didden de Clausiaanse mentaliteit hebben, krijgen een plaats. Zo zijn werken van Luc Tuymans en Michael Borremans opgenomen in de expo.

Marc Didden is al van jongs af gefascineerd door Claus. Hij werkte meermaals met hem samen en werd een goede kennis. "Als ik aan Hugo Claus denk, dan dringt zich vanzelf de Italiaanse muziekterm con amore op: dat alles altijd met liefde moet worden aangepakt", zegt hij over de tentoonstelling.

Claus. Con Amore. Nog tot 27/5 in Bozar. www.bozar.be