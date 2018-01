Ruim de helft van de Belgen wil meer vakantie

Ruim de helft (58%) van de Belgen is ontevreden met het aantal vakantiedagen dat zij jaarlijks hebben. Een derde van de werkende bevolking in België neemt niet al hun vrije dagen op omdat ze te druk zijn op werk. Dit blijkt uit de resultaten van het Expedia Vacation Deprivation onderzoek, een jaarlijks wereldwijd onderzoek van online reisbureau Expedia i.s.m. onderzoeksbureau Northstar, naar de vakantiegewoonten en - behoeften van werknemers.

Vakantiedeprivatie?

Vakantiedeprivatie wordt gedefinieerd als het gevoel dat iemand niet genoeg vakantietijd heeft of feitelijk niet alle vakantiedagen opneemt elk jaar. Ruim de helft van de ondervraagden wereldwijd heeft het gevoel vakantiegedepriveerd te zijn. Zuid-Korea (81%), Frankijk (66%) en Maleisië (65%) geven aan het grootste vakantiegebrek te voelen.

In Europa ligt dit gemiddelde een stuk lager en Nederland (39%) is na Noorwegen (38%) wereldwijd zelfs het minst vakantiegedepriveerd. Belgen vallen met 58% precies in de wereldwijde middencategorie.

Marketing en media lijden zwaarst onder vakantiegebrek

Een op de vier ondervraagden geeft aan dat zij een vakantie overslaan omdat ze geen tijd vrij kunnen krijgen op werk. Er is een duidelijk verschil in vakantiedeprivatie tussen de verschillende sectoren. Zo heeft de Marketing & Mediasector veruit het meeste last van vakantiegebrek (86%), gevolgd door de Landbouwsector (70%) en Onroerend Goed (68%).

Ondanks de toenemende druk op het onderwijs, blijft het de sector met een van de meest voordelige vakantieschema's. Ondervraagden in deze groep geven dan ook aan het minste vakantiegebrek te voelen.

Vakantie even noodzakelijk als een Roycopauze

Werknemers over de hele wereld besteden aanzienlijk veel tijd op werk aan het dagdromen over (60%) en plannen (57%) van hun vakantie. De ondervraagden gaven in het onderzoek aan verschillende positieve effecten op te merken bij terugkomst van vakantie. Niet alleen voelen ze zich meer relaxed na een vakantie, er is ook sprake van meer geduld, een betere focus en zelfs een positievere zienswijze.

Rene Nieuwmans, Head of Commercial Central-Europe bij Brand Expedia, licht toe: 'Waar je ook werkt, op vakantie gaan is essentieel. We weten allemaal dat de tijd die we steken in het ontdekken van nieuwe plekken en het ondernemen van activiteiten met vrienden en familie de beste manier is om je op te laden. De groep die een gebrek aan vakantie ervaart is een stuk gestrester (23%) dan de groep die wel vaak op vakantie gaat. Daar tegenover staat dat ruim de helft van de ondervraagden aangeeft gelukkiger en energieker terug op werk te komen na vakantie. 92% van de Belgen zeiden zelfs dat regelmatig vakantie vieren goed voor hun gezondheid en welzijn is.'

Vakantie boven alles

Van de gemiddeld 27 vakantiedagen die Belgen hebben, worden er gemiddeld 26 gebruikt. Toch zouden de Belgen nog wel het een en ander overhebben voor een extra vakantiedag. Zo gaf ruim de helft aan bereid te zijn om alcohol op te geven (52%), het toetje over te slaan (45%) en social media uit te schakelen (40%) in ruil voor een dag extra vakantie. Toch wel verrassend is dat een kwart zelfs een week seks zou opgeven voor een dag extra vakantie.

In totaal zijn 15,081 volwassenen (waarvan 1000 Belgen) in loondienst van 18 jaar en ouder ondervraagd in 30 landen. Sampling quota en weging zorgen ervoor dat de steekproef voor elk land representatief is wat betreft leeftijd en geslacht.