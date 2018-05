Rubens en 'vergeten leading lady' Michaelina Wautier centraal tijdens Antwerps Barokjaar

Bij Rubens thuis

Het Rubenshuis aan de Wapper is een van de bekendste kunstenaarswoningen ter wereld. Als je het binnenwandelt, betreedt je de leefwereld van Rubens. Het is hier dat hij woonde met zijn familie, waar de meeste van zijn kunstwerken het levenslicht zagen, en waar hij vrienden en vooraanstaande gasten ontving. In het huis hangt een grote vaste collectie van zijn werk. Naar aanleiding van het festival verwierf het Rubenshuis enkele nieuwe stukken. Zowel schilderijen van zijn meest getalenteerde leerlingen als van zijn eigen hand keerden terug naar de plek waar ze werden geschilderd. Ook zijn zelfportret hangt na meer dan een jaar restauratie terug in het hu...