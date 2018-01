Roy Orbisons hologram op wereldtournee

De in 1996 overleden rapper Tupac Shakur deed het hem al eens voor in 2012. En het hologram van popicoon Michael Jackson showde vijf jaar na diens dood nog eens de legendarische moonwalk tijdens een award-uitreiking. Beide optredens waren slechts van korte duur. Maar nu is er dus een volledige hologram tour van Roy Orbison: Roy Orbison in Dreams.

Technisch hoogstandje uit 19de eeuw

De techniek van de hologram is gebaseerd op een 'eenvoudig' goocheltrucje uit 1862, de zogenaamde Pepper's Ghost. Scheikundige John Henry Pepper slaagde er als eerste in om een geest te laten verschijnen op een podium door gebruik te maken van een glazen projectiewand. Hij plaatste een wand in een bepaalde hoek op het podium waardoor hij iets wat (onzichtbaar) naast het podium stond door middel van belichting op die wand kon projecteren. Het resultaat was een spookachtige verschijning op het podium.

Een modern hologram werkt op eenzelfde manier. Met dat verschil dat de glazen wand intussen vervangen werd door een flinterdunne doorzichtige folie, en de beeldkwaliteit intussen die van de digitale cinema evenaart. Het resultaat lijkt levensecht.

Nieuwe show

Met een mengeling van opnames van live concerten van Roy Orbison en computergeanimeerde beelden op basis van films en foto's van de zanger werd een volledig nieuwe show gecreëerd. Zo zou hij zelfs meer in interactie gaan met het publiek dan de échte Orbison deed. De stem van de zanger is the real deal en loopt volledig synchroon met de beelden. Het symfonisch orkest speelt uiteraard live. In combinatie met spectaculaire lichteffecten moet het een show worden die de mysterieuze Man in Black alle eer aandoet.

Thuis bij de honden

Roy Orbison is wellicht niet de enige overleden zanger die zo een wel heel opmerkelijke comeback maakt. Momenteel werkt men ook aan een 'liveshow' van Frank Zappa, overleden in 1993, en Maria Callas, overleden in 1977. ABBA - nog steeds springlevend - plant een hologram tournee in 2019. "Heerlijk. We kunnen een show geven terwijl ik thuis de honden uitlaat", aldus Benny Andersson.

Roy Orbison - In Dreams: Hologram Tour 2018. 25/4 in Stadsschouwburg, Antwerpen. € 69 - € 59 - € 44. www.stadsschouwburg-antwerpen.be