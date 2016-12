Roadtrippen op een piepklein eiland

Turks & Cacois Islands

De Turks- en Caicoseilanden zijn twee eilandengroepen van de Caraïben die ten zuidoosten van de Bahama's liggen. Foto's ervan laten niets aan de verbeelding over: je waant je er in het pure paradijs! Om dat stukje hemel op aarde volledig te ontdekken, heb je er zonder twijfel een huurauto nodig. Zo kom je verlaten stranden tegen en maak je kennis met de ongerepte natuur. Dat het eiland een vreemde eend in de bijt is, blijkt wel uit de gekke manier van rijden: ook al staat het stuur van de meeste auto's gewoon aan de linkerkant, toch rijden ze er links op de weg! Een beetje avonturier-gehalte is dus aangewezen..

Northern Mariana Islands

De Northern Mariana eilandengroep bestaat uit 15 pittoreske eilanden gelegen ten westen van de Verenigde Staten, waarvan Saipan het grootst is. Vooral wie van een combinatie tussen rust, paradijs, gastronomie en outdoor activiteiten houdt, is er op het juiste adres. Het 'grootste' Northern Mariana eiland meet 20 op 10 kilometer en is dus ideaal om met de auto te ontdekken. Op kleine afstand heeft Saipan heel wat bergen, van waarop je een prachtig uitzicht op de Filippijnse Zee hebt. En om die plekjes te kunnen bereiken, heb je een auto nodig.

Antigua

Een andere kleine parel in de Caribische Zee is Antigua. Het eiland is 30 op 10 kilometer groot en mag zich het meest zonnige eiland van de Oost-Caraïben noemen. Ook tijdens onze winter dus! Op korte tijd kom je er met de auto heel verschillende landschappen tegen: Antigua heeft zowel groene heuvels, vlakke stranden als een gezellig havenstadje. De uitzichten onderweg krijg je er voor niets bij. Verder wissel je je huurauto best een dagje in voor een zeilboot: de constante passaatwind zorgt er voor een top zeilklimaat.

Saint Croix

Saint Croix mag zich dan wel het grootste van de Maagdeneilanden op de Caraïben noemen, toch kun je er al op enkele dagen gemakkelijk de mooiste plekken ontdekken. Het eiland is 45 op 11 kilometer 'groot' en hoort bij de Verenigde Staten. Met je huurauto zul je het vaakst stoppen langs de kustlijn, want op Saint Croix wordt er enorm veel gesnorkeld, gevist en gezeild. Omdat het koraal en de bevissing er op elk deel van het eiland anders uitzien, wordt aangeraden je met een auto te verplaatsen. Huur bijvoorbeeld een stoere jeep, ook handig voor je duik- en/of snorkeluitrusting. Zo mis je niets van de Caraïbische onderwaterwereld!

Saint Barthélemy

De laatste in dit lijstje is een iets bekendere speler. Beter gekend als St. Barts, is het eiland Saint Barthélémy een must voor wie van paradijselijke luxe houdt. Je vindt hier een walhallah van modeboetieks, heel wat wellnessmogelijkheden en parelwitte stranden. Het Franse eiland in de Caraïben is 21 km² groot en heeft heel wat ruige kustlijnen die je perfect met een huurauto kunt ontdekken. Op een week tijd heb je met een auto gemakkelijke alle hidden gems van St. Barts bereikt. Wist je dat er ook heel wat heuvels liggen, waarop je prachtige wandelingen kunt maken?