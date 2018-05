Restauranttips: 3 x duurzaam

Tero

De succesvolle Tero-restaurants in Bierges en Brussel zijn een initiatief van Arthur Lhoist. Hij behaalde in Schotland een master duurzame ontwikkeling en management en opende in 2014 in Bierges zijn eerste duurzame restaurant verbonden aan een boerderij. Eind 2017 volgde Tero Brussel. Ook hier is het motto smakelijk en natuurlijk met respect voor product, mens en planeet. Daarom werkt het keukenpersoneel met een handvest. Groenten en fruit primeren. Peulvruchten, oliehoudende zaden en granen zijn gekiemd en kwamen minstens acht uur in contact met water om de voedingswaarde te verhogen. Vlees kom...