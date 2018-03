Recordaantal Belgen op cruise

Cruises zijn in, zoveel is duidelijk. Haast overal in Europa opteren toeristen steeds vaker voor een vakantie aan boord van een schip. Met meer dan 6,9 miljoen waren ze vorig jaar. Drie kwart van hen cruist binnen Europa. Belgen blijven daarbij niet achter. Nog kozen zoveel landgenoten het ruime sop als vorig jaar. Onze favoriete bestemmingen? De Middellandse Zee, Noord-Europa, maar ook de Caraïben. De Baltische staten en de Canarische eilanden raken steeds meer in trek.

Cruisende Belg is gemiddeld 52

De gemiddelde leeftijd van de Belgische cruisepassagier is 52. Dat is een stuk jonger dan de Engelse of Duitse. Maar een pak ouder dan de Italiaanse of Spaanse, waar ook vaak families met kinderen voor een vakantie op een schip opteren en de ouders doorgaans tussen 20 en 40 jaar oud zijn. De sector werkt dan ook sterk aan verjonging, en doet inspanningen om nieuwe generaties aan te trekken.

De Belg boekt liefst van al acht dagen. Daarbij valt op: hoe hoger de leeftijd, hoe langer aan boord. Wie 49 is, blijft gemiddeld 6-8 dagen, terwijl 60-plussers doorgaans 12 tot 17 dagen op zee vertoeven. Mini-cruises (max 3 dagen) zijn aan een opmars bezig. "Ze zijn nu eenmaal een goeie manier om uit te testen of een cruise je ligt", aldus Antoine Lacarièrre, Internationaal Manager van CLIA.

"Belgen worden ook alsmaar avontuurlijker", zegt Patrick Pourbaix, voorzitter van CLIA België. "Ze boeken meer ontdekkings-en verkenningscruises op de Galapagos, Antarctica en Arctica. Dat segment steeg met 12 procent in vergelijking met vorig jaar."

"Cruise-bashing"

En wat met de impact op het milieu? Of op steden als Venetië die in de zomer overrompeld worden door toeristen? "Kijk, wij steunen absoluut een strengere regelgevend in Venetië. Wij hebben er zelf ook alle belang bij dat zulke prachtige toeristische bestemmingen niet beschadigd raken. Wij willen niet gewoon een industrie zijn, wel een groene industrie", aldus Lacarièrre. Streefdoel is dat onze schepen geen enkele impact hebben op het milieu.

"Ik wil daar toch aan toevoegen dat er een vorm van cruise-bashing is, voegt Pourbaix toe. "Wij groeien sterk en dus springen we in het oog. Maar goed ,we aanvaarden die druk. Al wil ik er toch nog aan toevoegen, dat van de 30 miljoen toeristen die Venetië elk jaar krijgt te slikken, er slechts 1 miljoen afkomstig is van de cruiseschepen."