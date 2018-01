Pluk gratis tulpen in Antwerpen

Kerstbomen, containerbomen, bloembakken, hanging baskets en begoniatapijten. Dat kennen we ondertussen wel in onze steden, maar een Pluktuin? Nee, dat is nieuw in Vlaanderen. Een Pluktuin wordt eerst met grote zorg opgebouwd door siertelers om de bloemen/planten vervolgens weg te schenken aan het publiek. Op deze manier brengt de Vlaamse sierbloemensector zijn producten onder de aandacht en stimuleert het Vlaanderen om meer bloemen en planten in huis te halen. En dat het loont, daarover zijn al heel wat wetenschappelijke publicaties verschenen: planten hebben een positief effect op het binnenklimaat én dragen bij tot het welbevinden van mensen. Dat laatste kan zeker tellen in de donkere wintermaanden.

Tulpen in de kijker

De eerste Pluktuin die VLAM samen met de Vlaamse siertelers inricht, is volledig samengesteld uit tulpen. Het betreft 100.000 tulpen, die alle afkomstig zijn van het Vlaamse bedrijf Tuliflor in Wervik.

Christoph Pieters, zaakvoerder van Tuliflor: "Als je tulpen zegt, dan denken we al gauw aan Nederland, maar we hebben in Vlaanderen ook een behoorlijke productie. Wij broeien hoofdzakelijk dikkere bollen in vergelijking met die van onze Nederlandse collega's. Dit resulteert in zwaardere stengels en grotere bloemen met een langere houdbaarheid."

Ook andere snijbloemen dan de tulp worden in Vlaanderen geteeld. Pieter Van Oost, secretaris van AVBS, de sierteelt- en groenfederatie: "Vlaanderen telt zo'n 38 snijbloemtelers, goed voor 60 hectare. Snijbloemen worden vooral verhandeld via Brusselse, Nederlandse en Duitse veilingen. Ze zijn bestemd voor België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groot Brittannië. Een ander deel verloopt rechtstreeks via de retail."