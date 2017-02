Planckendael verwelkomt twee Tasmaanse duivels

Vanaf vandaag zijn de Tasmaanse duivels Miena en Corinna te bewonderen in hun nieuwe verblijf in continent Oceanië in Planckendael. Tasmaanse duivels zijn niet meteen moeders mooiste. Ze danken hun naam aan hun akelige geschreeuw. De Tasmaanse duivel stond model voor het bekende onvriendelijke tekenfilmfiguur Taz van Looney Tunes.

Curator Matthias Papies: "We kijken al lang uit naar de komst van deze buitengewone buideldieren en we zijn blij dat we een belangrijke rol kunnen spelen in het overleven van deze unieke diersoort. De ZOO van Kopenhagen was tot nu de enige zoo in Europa die Tasmaanse duivels huisvestte. Na een strenge en langdurige selectieprocedure kregen wij eveneens toestemming om hen te houden. "

Tumorkanker houdt slachting

Sinds 2008 is de Tasmaanse duivel officieel met uitsterven bedreigd, door een agressieve en besmettelijke kankersoort (Devil Facial Tumour Disease) die wordt overgedragen door bijtwonden. Bijten behoort tot hun normale gedrag bij het paren of bij gezamenlijk eten van karkassen. De dieren ontwikkelen tumoren rond hun snoet die hen uiteindelijk het eten en slikken belemmeren en tot de hongerdood leidt. Een afgrijselijk lijden. Dieren die besmet zijn, sterven binnen 4 tot 6 maanden. Meer dan 60% van de populatie ging al dood.

Het Save the Tasmanian Devil Program

Met een gezonde groep van 113 dieren uit de natuur werd een kweekgroep opgestart. Verspreid over zoos en wildparken in Australië zijn ze inmiddels met zo'n 600 à 700. Zij vormen een kweekgroep om de populatie op peil te houden met voldoende genetische verscheidenheid. De eerste afstammelingen worden momenteel zelfs weer in de natuur teruggeplaatst. Wetenschappers blijven zoeken naar een vaccin. In de tussentijd helpt Planckendael mee om gezonde dieren te huisvesten en om alle bezoekers te informeren over de moeilijkheden die deze diersoort ondervindt.