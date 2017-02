Orginele pagina's van Suske en Wiske-strip "De nerveuze Nerviërs" onder de hamer

De Suske en Wiske-verhalen waren aanvankelijk enkel in het Vlaams verkrijgbaar. Vanaf 1953 waren ze ook in het Nederlands beschikbaar. Met "De nerveuze Nerviërs" kwam daar een einde aan en ontstond een gelijkvormige reeks in het Standaardnederlands. "De namen van de striphelden veranderden hiermee ook definitief. Zo werd Jerom in de Hollandse reeks bijvoorbeeld eerst Jeroen genoemd en Lambik heette in de Hollandse reeks Lambiek. Sidonia had in de Vlaamse reeks de naam Sidonie. Ook Wiskes popje krijgt in 'De nerveuze Nerviërs' voor het eerst de naam Schanulleke. Daarvoor werd het popje in de Vlaamse reeks Schalulleke genoemd en in de Hollandse reeks Schabolleke", zegt Catawiki in een persbericht.

Catawiki noemt het ook bijzonder dat alle pagina's van eenzelfde album tegelijk geveild worden. De veiling duurt nog tot en met zondag 19 februari en is te bekijken via catawiki.be/nerviers.