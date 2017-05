Openluchtexpo Nature Connects -Art with LEGO® bricks palmt Planckendael in

Staat daar dan een levensgroot sneeuwluipaard zomaar langs dat pad? Ja, hoor! Het is één van de dieren van Nature Connects - Art with LEGO® bricks, de expo in Planckendael van dieren gemaakt van LEGO®-blokjes. Meer dan een miljoen blokjes zelfs! Planckendael heeft de Europese primeur van deze bejubelde openluchtexpo. Nature Connects won al de harten van het Amerikaanse publiek en nu is het onze beurt.

Van 1 juni tot 17 september 2017 krijgt een bezoek aan Planckendael een extra dimensie. Naast de echte dieren kan je als bezoeker 40 levensgrote dierenbeelden tegen het lijf lopen. De tentoonstelling Nature Connects is gemaakt door artist Sean Kenney. In totaal bestaan zijn kunstwerken uit exact 1 129 500 blokjes.

Sean Kenney koos ervoor om bedreigde of uitgestorven diersoorten te bouwen. Ook de natuur is opgebouwd uit ontelbare bouwsteentjes en samen vormen ze een mooi en evenwichtig geheel. Kenney wil met zijn tentoonstelling aantonen dat de natuur en de verschillende ecosystemen naadloos in elkaar passen, net als een sculptuur gemaakt van LEGO®-blokjes.