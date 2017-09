Open Bedrijvendag: 100-plus en springlevend

Vondelmolen (°1867)

De stenen windmolen aan de Vondelbeek in Lebbeke deed oorspronkelijk dienst als olieslagerij, maar begon onmiddellijk na WOI met de productie van heerlijke peperkoek, speculaas en beschuit. Dat doet het familiebedrijf nog steeds, maar in het gamma nu ook biologische koeken, koeken op basis van fructose, dieetkoeken,... geproduceerd volgens moderne milieuvriendelijker productiemethodes.

Confiserie Larmuseau (°1913)

Ook in Gent wordt al een eeuw lang lekkers gebrouwen. Van september tot in maart 'draait' Tanguy Serraes de typisch Gentse sneeuwballen volgens het oorspronkelijke recept van snoepjesfabrikant August Larmuseau: een wolkje vanille met daarrond een knapperige laag chocolade afgewerkt met sneeuwwitte poedersuiker. Het atelier werd gemoderniseerd, maar de sneeuwballen worden nog steeds met de hand gemaakt.

Made in Inox (°1878)

Begonnen als smederij annex ijzerwinkel 't Rattekot in Watou, uitgegroeid tot een bedrijf dat zowat alles - van brievenbussen tot industriële machines - vervaardigt uit inox. Naast het moderne atelier werd ook de oude smidse nagebouwd - smidsevuur, aambeelden en blaasgalgen incluis.

Emaillerie Belge Nouvelle (°1923)

Net geen 100 jaar is deze Brusselse emaillerie. Tijdens het interbellum kende de reclame-industrie een grote boom. Elk bedrijf wilde wel een of meerdere duurzame reclameborden van geëmailleerd staal. In de jaren '50 en '60 werd het ongebreideld plaatsen van reclameborden aan banden gelegd. Bovendien was niemand meer geïnteresseerd in een advertentie die meer dan 30 jaar meeging. Vandaag is de Emaillerie Belge het laatste bedrijf in de Benelux dat zich focust op het emailleren van staal voor reclameborden, designstukken, signalisatieborden,... Het bedrijf is een levend museum waar alles nog steeds op authentieke wijze wordt geproduceerd.

Andere 100-jarige bedrijven die op 1 oktober de deuren openzetten zijn: Huis Maes Kostuumverhuur in Tielt, Stokerij Rubbens in Wichelen, Brouwerij Van Steenberge in Evergem. Meer info: www.openbedrijvendag.be