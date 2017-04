Vandaag, donderdag 20 april wordt de 'Chocolate Hero Week' van Callebaut afgetrapt. Tijdens die week gaat Callebaut samen met de Belgische chocolatiers en chocoladeliefhebbers op zoek naar de Belgische Praline van Morgen - geïnspireerd door de chocoladetrends van 2020. De centrale vraag: "Hoe ziet een van de belangrijkste culinaire uithangborden van ons land er binnen enkele jaren uit en welke onverwachte creaties kunnen we op ons bord verwachten?"

Belgische chocolatiers uit alle hoeken van het land gingen in op de uitdaging van Callebaut en nemen één week lang hun unieke praline op in hun assortiment. Tussen 20 en 27 april kan het grote publiek de deelnemende chocolatiers bezoeken, de pralines proeven voor 1 euro en een stem uitbrengen op zijn favoriet via www.chocolateheroes.be. Iedereen die zijn favoriete praline deelt op Facebook maakt bovendien kans op een jaar lang gratis pralines van zijn chocolate hero.

"Wij zijn heel erg benieuwd om te ontdekken welke unieke pralines de chocolate heroes met onze chocolade hebben gecreëerd", zegt Marie Verspreeuwen, verantwoordelijke van de Hero Week bij Callebaut. "We vergelijken het wel eens met de wisselwerking tussen een textielontwerper en een couturier. Wij leveren de juiste stof aan, zodat de chocolatiers er vervolgens prachtige creaties mee kunnen maken."

Van chocoladeatelier naar Tomorrowland

"Het doel van deze week is om het ambacht van de chocolatier nog zichtbaarder te maken en de Belgische praline extra in het voetlicht te plaatsen", zegt Verspreeuwen. "Er zijn in België ontzettend veel getalenteerde chefs die voortdurend bezig zijn met nieuwe chocoladecreaties en pralines te bedenken. We willen dat hun talent ook ver buiten hun atelier uitgedragen wordt. De 'Chocolate Hero Week' en het daaraan gekoppelde platform zijn daar de uitgelezen gelegenheid voor."

Alle publieksstemmen worden opgeteld bij die van de Gault&Millau-jury. De chocolatiers met de hoogste score krijgen de kans om hun winnende pralines voor te stellen aan de foodiefestivalgangers op Tomorrowland. Daar zullen ze de Belgische trots hooghouden in het 'Tastes of the World by Tomorrowland'-restaurant.

De winnaars worden bekendgemaakt op 2 mei door Gault&Millau in de Callebaut Chocolate Academy in Wieze.