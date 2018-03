Ontdek de charme van de Oise

Fietsen van Compiègne naar Pierrefonds

Enkele van de mooiste bossen van Frankrijk, steden met het label Art et Histoire (Kunst en Geschiedenis), prachtige kastelen en kathedralen, groene parken en tuinen... De Oise herbergt vele toeristische pareltjes! Zin om die eens per fiets te verkennen? Het departement telt meer dan 2000 km aan fietsroutes, op maat voor het hele gezin. De toegankelijke fietslus van 25 km van Compiègne naar Pierrefonds toont onderweg de vele troeven van de streek: de Allée des Beaux-Monts- een 5 km lange 'groene tong', het dorp Saint-Jean-aux-Bois met een kerk uit de 12e eeuw en het kasteel van Pierrefonds, een fantastische middeleeuwse vesting gerestaureerd door Viollet-le-Duc. Een must voor wielertoeristen!

Waar slapen? Pauzeer tijdens het fietsen bij B&B Les hauts de Pierrefonds en geniet van het vrije uitzicht op het kasteel en het meer.? Waar eten? Ontdek in Aux Blés d'Or in Pierrefonds traditionele streekgerechten.

100 jaar Wapenstilstand: het Mémorial de l'Armistice heropent de deuren

11 november 1918. De stad Compiègne wordt wereldwijd het symbool voor de vrijheid met de ondertekening van de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog. Honderd jaar later heropent het Mémorial de la Clairière de l'Armistice de deuren en onthult een nieuw herdenkingsparcours. Het Mémorial, dat al 700 foto's uit de loopgraven van '14-'18 telde, wordt sterk uitgebreid: 500 m² extra ruimte, een nieuwe scenografie, een 3D-bioscoopzaal en een nieuw bezoekersparcours langs de 10 sleuteletappes van WO I, het Interbellum en de mobilisatie van WO II. Daarbij komt ook nog eens de nieuwe lichtshow die zowel 's morgens vroeg als 's avonds laat het pronkstuk van het museum in de spotlights zal zetten: de wagon van de wapenstilstand. Een modern en educatief museum dat zeker een bezoek waard is!

Waar slapen? In la Parenthèse du Rond Royal, een herenhuis uit de 18e eeuw, voor een vredevol verblijf in de natuur. Waar eten? In Les Accordailles ontdek je lekkere bioproducten en gerechten van weleer in een gemoedelijke sfeer.

Het Kasteel van Chantilly, de grootste collectie klassieke schilderijen na het Louvre

Het Domein van Chantilly is het levenswerk van een bijzondere man: Hendrik van Orléans, hertog van Aumale (1822-1897) en zoon van koning Louis-Philippe, de laatste koning van de Fransen. Dankzij het testament van de hertog van Aumale is Chantilly meer dan eeuw later een echte architectuurparel vol goedbewaarde schatten waar de magie van de 19e eeuw nog steeds heerst. Zo ook in het Musée Condé in het hart van het kasteel.

Hier vind je de grootste collectie klassieke schilderijen in Frankrijk na het Louvre. Het is in deze uitzonderlijke omgeving dat elk jaar vele tentoonstellingen gehouden worden, waaronder dit jaar eentje over de etsen van schilder Rembrandt en zijn volgelingen. Het publiek kan er nog tot 3 juni in primeur 21 originele etsen van de kunstenaar bewonderen.

Enkele dagen later, op 16 juni, opent in het Domein van Chantilly ook Peindre les Courses, een unieke tentoonstelling over paarden in de figuratieve kunst van de 18e en 19e eeuw. De expo draait rond de drie grote kunstenaars George Stubbs, Théodore Géricault en Edgar Degas en zal ongeveer 70 werken (schilderijen, tekeningen, sculpturen, foto's en films) tentoonstellen.

Waar slapen? Logeer in het nieuwe hotel Le Chantilly, een charmevolle plek die traditie en moderniteit combineert.? Waar eten? Ontdek de bistrosfeer van Bouchon Gourmand in het hart van het historische domein van Chantilly.

Steen van Saint-Maximin, bouwsteen van de grootste Parijse monumenten

Op zoek naar uniek en verrassend erfgoed? Dan moet je in het Maison de la Pierre in het zuiden van de Oise zijn! Al sinds de Gallo-Romeinse tijd wordt deze steen in het zuiden van de Oise gewonnen en gebruikt bij de bouw van vele beroemde gebouwen, van het Louvre tot het Kasteel van Versailles. Open de deuren van la Maison de la Pierre en reis naar het binnenste van de aarde! Beleef een onvergetelijk bezoek dankzij het goedgevulde programma: ontdek de onder- en bovengrondse steengroeves, volg een initiatieles steenhouwen of geologie, bewonder de tentoonstellingen en neem deel aan een leuke speurtocht.