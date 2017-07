Ons landje vanuit de hoogte

Een heuse skywalk (Mechelen, provincie Antwerpen)

De Sint-Romboutstoren van Mechelen, waarvan de bouw in 1422 van start ging, heeft twee petjes: van klokkentoren van de kathedraal én van belfort. Dit iconische stadsmonument heeft iets bijzonders: het werd nooit voltooid. Dat liet de stad toe in 2009 een indrukwekkende skywalk aan te leggen bovenop de toren (zie openingsbeeld). Vandaag biedt dit glazen platform een ongelooflijk uitzicht op de stad. De klim naar de top verloopt in verschillende fasen, waarbij meer uitleg wordt gegeven over de werking en de geschiedenis van de toren.

