Nieuw pop-up restaurant Smörrebröd

De charismatische IJslandse foodie Dagny Ros Asmundsdottir heeft een missie. Ze wil in ons land het monopolie van de saaie smos kaas doorbreken. Een belegd broodje kan zo veel meer zijn dan een functionele, praktische oplossing. Dagny Ros groeide op in het hoge Noorden, waar smörrebröd een heuse way of life is. Véél lekkerder dan belegde sandwiches, véél sexier dan een broodje eiersla. De moeder van Dagny Ros ging in de jaren '70 zelfs naar een speciale smörrebröd school.

Heerlijk, artisanaal brood dient als canvas voor minimalistische, gastronomische kunstwerkjes. Smörrebröd, dat is vers gerookte vis, gepekelde groenten, geurige kruiden en gekaramelliseerde uien, maar de lijst met potentiële combinaties is eindeloos. Elke kok legt zijn of haar eigen persoonlijkheid in deze kleine momentjes van pure vreugde. In Scandinavië staat smörrebröd voor traditie en hygge. Samen smörrebröd eten is even stilstaan bij het leven en met een borreltje aquavit klinken op de vriendschap. In haar kookboek Easy Nordic staat dan ook een heel hoofdstuk over smörrebröd.

Dagny Ros gaat nu voor één weekend in zee met de Antwerpse entrepreneur Ellen Destuyver, de vrouw achter L'Epicerie du Cirque, Moss, Bar Palmier en Racine. Samen richten ze een Smörrebröd Pop-Up Restaurant op in het PAKT, dé nieuwe hotspot in Antwerpen.

Van 3 tot en met 6 mei kun je bij dit duo kennismaken met de smörrebröd traditie uit het hoge Noorden. Na een verkenningsreis naar Kopenhagen ontstond een mooie symbiose van gerechtjes, gevoed door weemoed, traditie én eigentijdse smaken en culinaire technieken. Op het menu zal niet enkel vlees of vis staan, maar ook veggie en vegan smörrebröd.