Museum voor Natuurwetenschappen wil dino bekostigen via crowdfunding

Voor het eerst in meer dan 100 jaar krijgt het Museum de kans om een nieuw en authentiek dinoskelet tentoon te stellen. "Ben", een plateosaurus van bijna 5 meter lang is bijna compleet. Hij is in feite een puzzel van 200 stukken en komt uit een groeve bij de Zwitserse stad Frick. De kleigroeve is samen met de (intussen gesloten) koolmijn van Bernissart (bij Bergen, Henegouwen) - ontdekkingsplaats van zo'n dertig Iguanodons - één van de rijkste sites met dinosauriërskeletten van Europa. In Frick zijn sinds 1976 meer dan dertig bijna volledige Plateosaurusskeletten opgegraven.

Plateosaurus was vijf tot tien meter lang en daarmee een van de grootste dinosauriërs uit het trias (252 tot 201 miljoen jaar geleden). Plateosaurus was vermoedelijk een viervoeter die op twee poten ging staan om bij hoge boomkruinen te kunnen. De planteneter leefde in kuddes en verdedigde zich met de stevige klauwen van zijn voorpoten.

Ben kwam in het Brusselse museum aan in mei 2016. Sindsdien zijn medewerkers van het dino-museum met engelengeduld de 200 botjes van deze dinosaurus aan het uitboren uit het gesteente waar ze al 210 miljoen jaar in vervat zitten en in elkaar aan het puzzelen. Breukjes in de fossielen worden opgevuld, losgekomen fragmenten gelijmd en elk stukje bot verstevigd met een speciale hars.

Het skelet zou tegen december 2017 klaar zijn voor de Dinogalerij van het musuem, die dan tien jaar heropening viert. Ben zal er zonder glazen vitrine tentoongesteld worden, wat uitzonderlijk is voor een origineel fossiel. Het Museum is nog op zoek naar 25.000 euro voor de kosten van de tentoonstelling: de montage van het skelet op een op maat gemaakt metalen frame, bouw van een podium, ontwikkelen van educatief materiaal... Daarom lanceren ze als een première voor het museum een heuse crowdfundingscampagne, via het Brusselse platform www.growfunding.be. Al vanaf 10 euro kun je het project een duwtje in de rug geven. "Mochten we het einddoel niet halen, dan word je volledig terugbetaald", zo laat het museum nog weten op zijn website.