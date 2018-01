Museum voor Natuurwetenschappen verwelkomt 210 miljoen jaar oude Ben

Het was de Zwitserse paleontoloog Ben Pabst die de 6,5 meter lange plateosaurus opgroef in 2007 in een kleiput in Frick. De Frick-groeve is een belangrijke dinosauriërsite. De voorbije 40 jaar zijn er meer dan 30 quasi volledige skeletten opgegraven. Omdat Frick niet de mogelijkheid heeft alle dinosauriërs opnieuw samen te stellen, werkt het samen met musea in het buitenland. Zo kwam Ben naar Brussel voor een eeuwigdurende bruikleen. Het Plateoteam in Brussel werkte 1,5 jaar aan het in elkaar puzzelen van de 200 gefossiliseerde beenderen.

'Dat we hem nu kunnen inhuldigen, valt mooi samen met de tiende verjaardag van de Galerij der Dinosauriërs', zegt woordvoerster Yannick Siebens. 'Hij vormt een mooie aanvulling op onze collectie, want we hadden nog geen langnek. De plateosauriër was een van de eerste 'langnekken'.'

Interessant is dat Ben niet achter glas zit, zijn botten -want het gaat hier niet om afgietsels- zijn sterk genoeg om hem zonder glaswanden tentoon te stellen. Dat is bijvoorbeeld niet het geval bij de iguanadons van Bernissart. Zij mogen geen contact met zuurstof krijgen of ze zouden verpulveren.

Het project 'Ben' kostte in totaal 150.000 euro. Bijzonder is dat 50.000 euro daarvan werd opgehaald via crowdfunding. Om Ben te kunnen bewonderen, koop je trouwens gewoon een ticket voor de vaste collectie, waar hij voortaan deel van uit maakt.