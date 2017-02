Museum Vleeshuis gaat extra muros!

Beklimming kathedraaltoren

Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu weer inschrijven voor een bezoek aan de kathedraaltoren. Het bezoek wordt voorafgegaan door een gegidste rondleiding in het museum Vleeshuis | Klank van de Stad. In het Vleeshuis maken bezoekers eerst kennis met torenmuziek en zien ze een reconstructie van de laatste ambachtelijke klokkengieterij van Jacques Sergeys. Daar vertelt de gids hoe een klok gemaakt wordt.

Na het bezoek aan het museum volgt de torenbeklimming. Trede na trede ontvouwt zich het verhaal van de klokkentoren, zijn veelzijdige belfortfunctie en de impact ervan op het dagelijkse leven van de Antwerpenaar door de eeuwen heen. Het sluitstuk is uiteraard het adembenemende panorama vanuit de toren, op 90 meter hoogte.

OpenDepot-klanken

Sinds 2010 staat de uitgebreide orgelcollectie Ghysels opgesteld in een geklimatiseerd depot in Kallo. Het agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse overheid staat - in samenwerking met de stad Antwerpen - in voor het beheer van deze collectie. In het depot organiseert Museum Vleeshuis 'OpenDepot-klanken': een geleid bezoek aan de collectie met een chronologisch overzicht van 125 jaar mechanische instrumenten, van salon- en kermisinstrumenten tot monumentale orgels. Er mag ook gedanst worden!

Praktisch

Beklimming kathedraaltoren

Iedere woensdag van april tot en met september om 9.30, 12.30 en 14.00 uur behalve op de laatste woensdag van de maanden april, mei, juni en september 2017.

Maximaal 15 personen per rondleiding (individuele bezoekers en groepen)

Minimum leeftijd: 8 jaar. Kinderen tussen 8 en 16 jaar moeten begeleid worden door een volwassene

Sportief schoeisel is aanbevolen

Een deelname kost 9 euro per persoon. De rondleiding en de beklimming duren 2,5 uur.

Vooraf inschrijven via www.museumvleeshuis.be.

Bij zeer slecht weer gaat de beklimming niet door omwille van de veiligheid.

OpenDepot-klanken

Voor individuele bezoekers : elke laatste zaterdag van de maand om 14 uur

: elke laatste zaterdag van de maand om 14 uur Prijs: 8 euro per persoon

Vooraf inschrijven via www.museumvleeshuis.be.