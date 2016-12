Museum van de Stad Brussel stelt historisch 17de eeuws schilderij tentoon

Het werk uit 1666 is tegelijk het portret van een residentie in het centrum van Brussel en een familieportret. Op de achtergrond is duidelijk het lagergelegen stadhuis te zien.

Het werk biedt een zeldzame en minutieuze inkijk in een patriciërswoning tijdens de Renaissance en barok in België. De uitvoering in baksteen en natuursteen, evenals de trapgevels en dakkapellen zijn typisch voor de architectuur van de oude Nederlanden.

Op de voorgrond figureren dertien personages, van wie één mysterieus kind in het midden van de groep. Het feit dat het kind rode schoenen met hakken draagt, wijst erop dat het lid is van een prinselijke familie.

Een team van de Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kon de oorspronkelijke plaats van het stadspaleis terugbrengen tot de wijk Madeleine - Duquesnoy - Kerstenmarktstraat - Spoormakersstraat. Een buurt die bij het grote bombardement van de troepen van Lodewijk XIV in 1695 volledig van de kaart werd geveegd.

Het schilderij werd samen met het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché van de Koning Boudewijnstichting en twee mecenassen aangekocht en heeft een waarde van 70.000 euro.