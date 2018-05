Moeder Zamora bevalt van haar tweede babybrilbeertje

Sinds kort laat de babybrilbeer zich bewonderen door de bezoekers. Het beertje bleef veilig dicht bij mama en ondernam samen met haar al een hele snuffeltocht over boomstammen en tussen de struiken. Net als in de natuur. Het babybeertje blijkt bijzonder ondernemend en een acrobaat in wording. "We zullen kunnen genieten van veel levendigheid en zotte kuren van dit kleine deugnietje", zo verwoordt verzorger Michael het. De komende dagen staat een verdere verkenning van het buitenverblijf op de planning. Vijf jaar geleden zag Oberon, de eerste brilbeerbaby van België, het levenslicht in ZOO Antwerpen.

Jongen of meisje? Plastijd

Tot voor kort zat het brilbeertje warm verstopt in het nest en kon niemand hem zien. Dus ook zijn geslacht bleef tot op vandaag een mysterie. Nu het kleintje buitenkomt, hopen de verzorgers door observatie het geslacht te kunnen bepalen. Aan de manier waarop het dier plast, onderscheid je het geslacht. Rechtopstaand voor een mannetje en gehurkt voor een vrouwtje.

Vasten voor hun baby's

Moederberen blijven de eerste weken zonder te eten en te drinken in het nest bij hun jongen. De eerste vier tot zeven weken zijn de kleine beertjes blind en weerloos en verlaten ze het nest niet. Na die periode doen ze hun oogjes open, waarna ze proberen te lopen en te klimmen. Als de jongen 10 tot 12 weken oud zijn, vergezellen ze hun moeder bij korte tochtjes naar buiten.

Belangrijke brilberen

Mannetje Gladstone (28) en vrouwtje Zamora (18) vormen een genetisch belangrijk koppel. Brilbeer Oberon was hun eerste jong. Oberon verhuisde in 2016 naar Groot-Brittannië. Papa Gladstone is met zijn 28 jaren al een man op leeftijd. Brilberen leven gemiddeld zo'n 20 tot 25 jaar. Echt bijzonder dat er weer een kleintje rondloopt in de ZOO dus.

Brillen

Brilberen zijn over het algemeen vegetariërs. Ze hebben een zwarte, donkerbruine pels. Rond hun ogen en snoet geeft een blonde tekening de indruk van een bril, vandaar hun naam. Ook de kleintjes vertonen deze tekening.

Vertraagde innesteling

Ze worden ook wel Andesberen genoemd, naar hun herkomstgebied. Heel bijzonder is dat ze bij bevruchting een vertraagde innesteling van de vrucht kunnen hebben. Zo kan de moeder de groei van het embryo vertragen in functie van het geschikte moment van de bevalling, onder goede weersomstandigheden of in het fruitseizoen. Dan komt het jong niets tekort. In de ZOO loopt het geboorteseizoen van november tot maart.

Papa Gladstone

Brilbeer Gladstone deelt zijn verblijf met doodshoofdaapjes. Brilberen zijn van nature solitaire dieren die enkel bij vruchtbaarheid van het vrouwtje elkaars gezelschap opzoeken.