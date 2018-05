Met één pas naar meer dan 100 musea

De museumpas biedt een jaar lang gratis toegang tot de vaste collecties van alle deelnemende musea voor een bedrag van 50 euro. Daarnaast kunnen pashouders gratis of met stevige reducties naar tijdelijke tentoonstellingen. De kopers van de eerste 6.000 passen kunnen die al in avant première gebruiken vanaf juni in een aantal musea die reeds meestappen in het verhaal. Na de lancering in september blijft hun kaart nog een vol jaar geldig.

6.000 exclusieve passen in voorverkoop

Zes Belgische kunstenaars hebben een exclusief werk ontworpen voor de museumpas in voorverkoop: Eva Mouton, Rinus Van de Velde, Koen Vanmechelen, Sanam Khatibi, JacquesCharlier en Vincent Glowinski. Van ieder werk zijn er vanaf 16 mei 1.000 passen online te koop in aanloop naar de brede lancering in september. Voor een pas betaal je 50 euro en voor een pas met kwalitatieve poster van het kunstwerk op je gekozen kaart 90 euro.

"Met een museumpas kan je musea eindelijk bezoeken zoals je zelf helemaal wilt: je gaat binnen, kan even tot rust komen, kan enkele werken bekijken en gaat weer naar buiten. Morgen kan je perfect weer terugkomen, want met de museumpas is de toegang gratis", vertelt Rinus Van de Velde.

Groot draagvlak

Zowel bij de musea als bij de museumbezoeker is het draagvlak groot. Musea streven naar meer middelen én meer bezoeken. De inkomsten van de museumpas gaan dan ook rechtstreeks naar de musea. Telkens wanneer iemand met de kaart aan de balie van een museum passeert, wordt dit museum vergoed. Op dit moment zijn al meer dan 100 musea gemotiveerd om mee te stappen in het project. Ook onder de bevolking is het enthousiasme groot. Uit een enquête is gebleken dat wie nu en dan een museum bezoekt, graag bereid is te betalen voor een pas.

Musea in Vlaanderen, Wallonië en in Brussel trekken samen aan de kar voor het project. "In Nederland bestaat de Museumkaart al meer dan dertig jaar en kan die rekenen op meer dan een miljoen gebruikers. In België hopen we ook op zo'n groot succes", aldus minister van Cultuur Sven Gatz.

www.museumpassmusees.be > online verkoop vanaf 16 mei, 9 uur